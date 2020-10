Uzbuđenje Dijega Falćinelija, ponosan je na tim pred Hofenhajm

Fudbaleri Crvene zvezde Dijego Falćineli rekao je danas da njegova ekipa zna šta treba da radi u predstojećem meču protiv Hofenhajma i da veruje da crveno-beli mogu do pozitivnog rezultata.







"Očekuje nas težak rival. Dobro su počeli sezonu, savladali su Bajern, ali su u poslednja dva meča izgubili i verovatno traže novi pobednički put. Medjutim, mi znamo šta se od nas očekuje i znamo naše ciljeve. Svesni smo šta treba da uradimo, analizirali smo protivnika i verujemo da možemo do pozitivnog rezultata", rekao je Falćineli za klupski sajt.



Fudbaleri Zvezde u četvrtak gostuju Hofenhajmu u utakmici prvog kola Lige Evropa.



Italijanski fudbaler je pre nešto više od mesec dana stigao u Zvezdu i, kako je rekao, utisci su fenomenalni.



"Od samog dolaska ekipa me prihvatila na odličan način, svi su tu za mene i pomažu mi. U prethodnom periodu ostvarili smo rezultat za ponos. I dalje smo neporaženi u ligi, igramo veoma dobro, a ispred nas je prvi meč u Ligi Evrope i veoma sam uzbudjen zbog toga", rekao je Falćineli.



Zvezdin napadač je do sada postigao pet golova na sedam utakmica.



"Trudim se da na svakoj utakmici tim odigra što je moguće bolje. Naravno, moj lični rezultat mi je svakako bitan, ali ako tim pobedjuje, zaista nije važno da li sam ja postigao pogodak ili neko drugi. Drago mi je što mogu da doprinesem, osećam se odlično i verujem da mogu da pružim mnogo", rekao je on.



Utakmica Hofenhajm - Crvena zvezda igra se u četvrtak od 21.00 na stadionu u Sinshajmu.