Uticaj pandemije na Partizanove transfere, Evropa otklanja brige

Kako je rekao, pandemija korona virusa utiče na ceo svet i sve grane ekonomije, pa i na Partizan i transfere.



"Mi smo zahvaljujući transferu Pavlovića lakše ušli u taj finansijski problem izazvan pandemijom i imali smo neku stabilnost, samo jedan mesec smo smanjili plate zaposlenima u klubu (20 odsto), nismo morali i nadalje tako, nismo otpustili nikoga, zaposlenima su plate redovno isplaćivane, zahvalni smo državi na finansijskoj pomoći koja nam je mnogo značila", dodao je.



Sistem kvalifikacija za Ligu Evrope je promenjen i igraće se samo jedna utakmica do grupne faze.



"Svakodnevno pratimo rezultate u drugim ligama, Partizanu bi mnogo značilo ako bi bio povlašćen u sva četiri kola kvalifikacija, već smo rekli da nama ne odgovara što se igra jedna utakmica, ali takva su pravila kojima mi moramo da se prilagođavamo i to je to.





Videćemo da li će biti navijača, čekamo odluke Fudbalskog saveza Srbije i drźave i shodno tome ćemo se prilagoditi", rekao je direktor crno-belih.



On je naveo da očekuje da predstojeća sezona u Super ligi Srbije bude veoma zanimljiva, s obzirom na to da će biti 20 klubova.

-

-

Vazura je rekao da na igrače ne gleda samo kao na surove profesionalce, već da imaju "neki poseban odnos".



"Evo, na primer, kada govorimo o Strahinji Pavloviću, išli smo zajedno u Italiju i taj poslednji dan pregovora sa Laciom je bio težak, on ima samo 19 godina i na neki način je još dete. Nije lako otići u veliki klub na potpis ugovora, a onda se vratiti tamo odakle si krenuo. Kada se vratio, svu u klubu smo videli njegove igračke kvalitete i mentalitet...







Nismo postigli dogovor sa Laciom i sada mislim da je to bilo najbolje za njega, vratili smo se i on je odmah zvao trenera i rekao da želi da dodje na trening. Dobro je reagovao u takvoj situaciji, nimalo lakoj za njega, a potom je i potpisao novi ugovor", rekao je Vazura.