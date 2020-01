Fudbaler koji se tokom čitave jeseni i zime povezuje sa Partizanom, Slobodan Rajković, nalazi se pred odlukom o nastavku karijere.Nije Partizan jedini koji je zainteresovan za ovog štopera, postoji interesovanje i iz Italije i moraće uskoro da dođe do odluke od strane Rajkovića.Pisali smo vam da postoji mimoilaženje sa crno-belima u vezi ugovora, ali da to mimoilaženje nije veliko i da bi vrlo brzo mogao da se dogovori sa Partizanom.Ipak, ima interesovanja od strane Peruđe koja ima dobru ponudu, prenosi Žurnal. Rajković bi morao da prelomi do pravoslavnog Božića, imajući u vidu da Peruđa počinje pripreme 8. januara.