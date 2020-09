Uroš Vitas efektno odgovorio na provokacije i poručio: ''Partizan apsolutno najveći klub na ovim prostorima!''

Partizan je na svom YouTube kanalu pokrenuo novu emisiju ''Pitaj Partizan'', u kojoj navijači postavljaju pitanja igračima, a ko će se od igrača naći u toj ulozi, odlučuje se tako što oni nominuju jedan drugog.





Tako je ovoga puta Bojan Ostojić nominovao Uroša Vitasa, uz pitanje ''kako mu je u Partizanu''.







''Prezadovoljan sam, vratio sam se u svoju kuću. Ovo je apsolutno najveći klub na ovim prostorima i u mojoj karijeri i želim da svojim ponašanjem i igrama opravdam poverenje'', poručio je VItas.





Potom su usledila i pitanja navijača, od kojih je prvo bilo i neumesno i surovo u isto vreme, ali je Vitas na sjajan način odgovorio na provokacije.







''Zašto si panj?'', bilo je pitanje jednog od navijača.







''Zato što sam rođem u šumi, šalim se... Hajde ovako. Ako se ne varam, ser Aleks Ferguson je jednom prilikom rekao dajte mi Zidana i 10 panjeva i osvojiću Ligu šampiona. Eto, nije loše ponekad biti ni panj. Šalu na stranu, ja nemam društvene mreže, niti volim, niti me to interesuje. Shvatam da ima frustriranih ljudi, internet je postao mesto gde svako može da kaže šta želi, a to možda nije dobro. Mislim da bi trebalo da nas podrže, a ne da postavljaju takva besmislena pitanja. Ali, meni je zabavno, nema nikakvih problema'', odgovorio je Vitas.





U sličnom tonu i drugo pitanje, 'kada će da napusti Partizan'.







''Evo pregovaramo sada o napuštanju, može da se desi da u januaru napustim klub, ali još uvek nije sigurno'', uzvratio je Vitas.





Neizbežno je bilo i pitanje o promašenom penalu protiv Vojvodine u finalu Kupa.







''Radim na tome, posle svakog treninga ostajem i šutiram ih ponekad. To je jedan od najtežih trenutaka u mojoj karijeri, ali nisam se pokajao što sam preuzeo odgovornost i opet bih to uradio. Bilo je teško, nismo mogli da pronađemo pet igrača, ja sam se javio, želeo sam da pomognem timu'', objasnio je Vitas.







Tokom razgovora Vitas je potom otkrio da mu je Paolo Maldini idol, da je u Partizanu svojevremeno igrao ''desetku'' kao omladinac, ali da je kasnije Marko Nikolić promenio njegovu poziciju, pa ga danas gledamo u ulozi štopera.



-





Uverava da na terenu pruža maksimum, ali da kada je forma u pitanju još ima prostora za napredak.





Sledeći izazov je Šarlroa u Belgiji, a Vitas je optimista pred ovaj susret.







''Primetio sam da se njihov način igre nije promenio od kada sam ja bio tamo. Nema tu mnogo nepoznanica. Stručni štab temeljno pristupa utakmicama i mislim da neće biti nekih iznenađenja. Oni su kvalitetan tim, ali smatram da ne bi trebalo nikoga da se bojimo, naročito ekipe kao što je Šarlroa. Verujemo da će nam sledeća utakmica biti lakša, jer jako je teško probiti bunker, pogotovo ako se prvih par šansi ne realizuju'', zaključio je Vitas i na kraju nominovao Igora Vujačića za sledeću emisiju.