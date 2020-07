Umar Sadik od 20 miliona evra? A tek Stevanović...

U susret TV prenosu prijateljske utakmice između Partizana i Proletera, TV Arena Sport emitovala je intervju sa trenerom Partizana Savom Miloševićem u emisiji ''Teme do Arene''.





Naravno, prelazni rok je bio jedna od najvažnijih tema razgovora i tom prilikom Milošević je naglasio da je titula glavni cilj, ali i da za razliku od prošle sezone, Partizan neće imati imperativ plasmana u Ligu Evrope, kako bi obezbedio finansije za narednu godinu.







''Možemo da reagujemo nekom prodajom i ekonomski se obezbedimo, nije nam toliko mač nad glavom kada je u pitanju plasman u Ligu Evrope'', ocenio je Milošević.





Potvrdio je ono što je već svima jasno, da su dvojica najtraženijih Partizanovih igrača u ovom trenutku Umar Sadik i Filip Stevanović.







''Da, ta dva igrača su najtraženija. Nama je taj derbi sa Zvezdom dobro došao. Gledao je dobar deo Evrope taj derbi i Sadik i Fića su potvrdili sve ono što se znalo o njima od pre korone. To nam je pomoglo, ali ne možete lagati ljude napolju. Cenu smo određivali potražnjom.







Nije slučajno Monako platio 10 miliona Pavlovića, kao što nije slučajno što jure Stevanovića ili Sadika. To nije medijski marketing. Suštinski cene igrača ne možete bildovati nekim drugim stvarima a da se to ne vidi na terenu'', istakao je Milošević.





A onda, najzanimljiviji deo - koliko vrede Umar Sadik i Filip Stevanović?





''Realna cena za Sadika u ovom trenutku s obzirom na kvalitet igre i profil igrača, zimus sam rekao 15, sada je 20 miliona realno. Naravno, pitanje je da li ćemo dobiti baš toliko zbog korone. Bilo koja ponuda ispod 10 miliona neće biti razmatrana. U budućnosti Sadikova cena će biti 40-50 miliona evra, isto i za Stevanovića i mi moramo da budemo pametni.







Moramo da se borimo za svaki dinar, tim pre što je njihov potencijal mnogo veći i ja to znam, ne može niko mene prevariti spolja. Oni ne vide 12 miliona kao potrošnju, nego kao potencijalnu zaradu u narednom periodu'', objasnio je Milošević.





S tim u vezi zanimljivo je pitanje da li će u Partizanu moći da budu dovoljno strpljivi da dobiju realnu cenu za ove igrače, možda čak i do sledeće godine.







''I toga smo se dotakli pre par dana. Nismo još do kraja zatvorili krug kada su u pitanju finansije za sledeću godinu, ali to jeste jedan od načina razmišljanja. Sigurno možemo da dođemo do tog nivoa da umesto 10 dođemo do 20 miliona uz godinu čekanja. Za Stevanovića to može da bude i više'', naglasio je Milošević.





Na kraju se osvrnuo na dolazak Makija Banjaka, novog štopera, koji je do pre nekoliko dana branio boje ljubljanske Olimpije.







''Svi igrači računaju da su već imali pauzu u koroni. On je spreman, odmah će se priključiti ekipi, dobro je što dolazi sa željom i entuzijazmom, a nama je svaki trening bitan'', zaključio je Milošević.

-