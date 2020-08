UEFA menja pravila, mogući derbiji "velike četvorke" EX-YU u Evropi?

Srpski klubovi koji su izborili plasman u evropska takmičenja jedva čekaju žreb kako bi saznali prve rivale u Ligi šampiona, odnosno Ligi Evrope.Tako je postalo poznato sa kim bi se mogla sastati Crvena zvezda , ali i Partizan , međutim promenom u UEFA dolazi do nekih novih opcija.UEFA neće primenjivati do sada "nepisano" pravilo da se srpski timovi ne mogu sastati sa klubovima iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine nakon što je to stupilo na snagu 2007. godine i nereda u Mostaru na utakmici Zrinjski - Partizan.Publike na mečevima kvalifikacija neće biti i to otvara mogućnost da se timovi iz ovih zemalja sastanu, pa tako Zvezdin potencijalni rival može biti Sarajevo i u trećem kolu Dinamo iz Zagreba.Sa druge strane, Partizan bi mogao na megdan sa Željezničarom ili Borcem iz Banjaluke, kao i Osijekom, kasnije i Hajdukom iz Splita i Rijekom.Ono što će ostati nepromenjeno jeste da se ne mogu sastati timovi iz Srbije i takozvane države Kosovo koji na teren neće moći ni protiv ekipa iz BiH.