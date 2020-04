UEFA i njen plan, ali Srbima ne odgovara!

Nije problem da se Super liga nastavi, nije problem ni da se igra preko leta i to svaka predviđena utakmica.



Problem bi mogao po srpski fudbal da nastane sledeće sezone.



Ukoliko UEFA dozvoli da nova sezona počne u septembru ili oktobru, to definitivno znači i da niti jedna liga neće imati pauzu u prvenstvu.



To dalje znači da ćemo morati da igramo po uslovima koji nisu idealni u decembru, januaru i februaru, klubovi bi takođe mogli da ostanu i bez pripremnog perioda u Antaliji ili Kipru.



Ono što je najveći problem jeste infrastruktura, nemamo stadione i terene na kojima je moguće igrati po snegu.



Biće problema, već sada se vidi...