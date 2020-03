UEFA donela predlog za Norvešku i Srbiju!

Nakon sastanka putem video-konferencije sa predsednicima i generalnim sekretarima nacionalnih asocijacija u Evropi, UEFA je donela odluku da se završni turnir Evropskog prvenstva odigra od 11. juna do 11. jula sledeće godine.



Pored toga, u Srbiju i Norvešku je stigao predlog.



UEFA predlaže da se utakmica baraža odigra u junu ove godine, ukoliko situacija sa Koronom to dozlovi.





"To je predlog koji su podržale sve nacionalne asocijacije i očekuje se da Evropska fudbalska unija do kraja dana ozvaniči ovu odluku. Po ovom scenariju, ideja je da se sva nacionalna takmičenja, kao i UEFA Liga šampiona i Liga Evrope, završe do 30. juna 2020. godine", stoji na sajtu Fudbalskog saveza Srbije.







Dakle, samo čekamo ozvaničenje ove odluke od strane UEFA.