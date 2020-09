U Zvezdi prezadovoljni pobedom, motivacijom, igrom...

Pomoćni trener fudbalskog kluba Crvena zvezda Miloš Milojević rekao je da ga najviše raduje motivacija u večerašnjoj ubedljivoj pobedi nad Voždovcem.







"Najviše me raduje to što smo igrali motivisano u želji da postignemo još koji gol do kraja, pa i Pavkov u poslednjem minutu, napadu. Sve su momci odradili, nemam šta drugo nego da im čestitam", rekao je Milojević za Arenu.



Zvezda je ubedljivo sa 6:0 pobedila Voždovac u osmom kolu Super lige Srbije.



"Momci su pokazali da su spremni da odgovore na zahtev koji su imali. Čestitao bih im, a Voždovcu na korektnoj igri. Od prvog minuta smo ušli dosta jako i motivisano. Uslovi su bili izvanredni. Nemam zamerke, nijednog trenutka nije bilo dovedeno u pitanje ko je pobednik", kazao je Milojević.



Trener Voždovca Jovan Damjanović je čestitao protivniku.



"Zvezda je zasluženo pobedila, bila je bolja u svim segmentima igre. Bilo je golova iz prekida, evrogolova... Ušli su kvalitetnije u igru, kontrolisali su stvari. Mi nismo bili na potrebnom nivou da bismo parirali Crvenoj zvezdi", kazao je Damjanović.



Upitan je za mnogo mladih fudbalera koji dobijaju šansu u Voždovcu.



"Imamo svoj put i trudimo se da im damo priliku. Bilo bi bolje da nije ovakav ambijent i ovaj rezultat, ali šta da radimo... Moramo da idemo dalje", dodao je Damjanović.



Voždovac posle osam kola zauzima 10. mesto na tabeli srpskog prvenstva sa 10 bodova.