U Zvezdi ponosni, najmlađi i najbolji u Prvoj ligi Srbije!

Lider Prve lige Srbije je Grafičar koji je uz pomoć saradnje sa Crvenom zvezdom stigao do situacije da se bori za plasman u Superligu naredne sezone.





Pomoćnik sportskog direktora Crvene zvezde zadužen za Grafičar Aleksandar Luković istakao je zadovoljstvo saradnjom koja donosi vidiljive rezultate na terenu.



"Rezultat je došao kao posledica dobrog rada, a bitan momenat koji uspesima daje veću težinu je što smo svaki meč započinjali sa osmoricom, čak deveterocom bonus igrača. S obzirom na to da smo tek na početku mogu da budem zadovoljan koliko su igrači u svojoj prvoj seniorskoj profesionalnoj ligi napredovali od juna do sada. To je i osnovni cilj našeg razvojnog tima, napredak od omladinskog pogona do prvog tima, jer je to period kada se momci najslabije snalaze", ističe Luković u intervju za klupski sajt Crvene zvezde.



Početak priprema za novu sezonu zakazan je za 13. januar 2020.



"Posle testiranja, radićemo od 16. januara do 2. februara u Beogradu, a zatim se selimo u Tursku. Na dvonedeljnim pripremama za sad smo zakazali četiri kontrolna meča, sa dva poljska drugoligaša, rumunskim Petrolulom i ukrajinskim Ljvovim. Imaćemo priliku u šest nedelja da radimo i na individualnom planu."



Drugi deo sezone počinje 27. februara gostovanjem u Pirotu protiv Radničkog, ali se sigurno očekuje da će svi rivali na ubedljivo najmlađi tim u Prvoj ligi Srbije gledati na drugačiji način.



"Težak raspored čeka naše mlade igrače jer u preostalih sedam kola prvog dela igramo sa svim ekipama koji pretenduju na ulazak u Superligu Srbije. Pritisak na ekipu će biti veći bez obzira što je naš osnovni zadatak priprema igrača za prvi tim, ali to je i dobro jer će fudbaleri imati bolji uvid kakvi ih sve zahtevi čekaju jednog dana u Crvenoj zvezdi. Igranje na pobedu, šampionski ciljevi, ostvarivanje rezultata uvek nose pritisak a u takvim situacijama se gradi karakter pobednika. Zato nam je i drago da su fudbaleri ponikli u Zvezdinoj školi dobrim igrama i rezultatima privukli pažnju na sebe, da su u fokusu i na njima je da se kroz proleće nadograde. Rezultat će onda doći sam po sebi", uveren je Luković.