"U Zvezdi nema prostora za grešku, sve zavisi od nas!"

Sportski direktor Crvene zvezde Mitar Mrkela istakao je pred plejof Lige Evrope sa Araratom da cilj ostaje nepromenjen uprkos specifičnoj situaciji u kojoj se ove evropske kvalifikacije odigravaju.



"Cilj koji smo postavili pred početak sezone je plasman u evropsko takmičenje, tako da smo na Kipar došli da to i ostvarimo. Utakmica sa Araratom je mnogo važna, ali verujem u ekipu i stručni štab i u to da su u stanju da naprave još jedan uspeh. Siguran sam da smo spremni i da će na terenu sve da zavisi od nas", smatra Mrkela u intervjuu za klupski sajt.



"Svaka utakmica je novo dokazivanje. Siguran sam da će igrači biti i više nego inspirisani i motivisani da se dokažu još jednom i potvrde da klubu mogu da donesu učešće u evropskim takmičenjima", rekao je funkcioner "crno-belih".



Utakmica neće biti odigrana u Jermeniji zbog ratnog stanja, a čitavu stvar otežava i pandemija koronavirusa.



"Znali smo i pre početka takmičenja da su ovo nesvakidašnje okolnosti. Sama situacija sa korona virusom je promenila mnogo toga. Nažalost, ovo je treća od četiri utakmice koje ne igramo na našem terenu. Nema prostora za greške i svaka sitnica može da bude kažnjena. Svesni svih činjenica, kao i toga da se igra samo jedna utakmica i to na kojoj ponovo nismo domaćini, idemo ka cilju".



Meč u Nikoziji igra se večeras od 19 časova.