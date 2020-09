U Zvezdi izračunali: ''Od 42 ekipe u kvalifikacijama, mi smo ISPRED SVIH!''

Još samo dva dana ostala su do utakmice trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona između Omonije i Crvene zvezde, a dok iščekivanje traje, crveno-beli su svojim navijačima priuštili i dodatne informacije na klupskom sajtu, vezano za učinak ekipe Dejana Stankovića u prva dva kvalifikaciona kola.







'' Naš klub je u prva dva kola kvalifikacija za Ligu šampiona, računajući obe staze, ostvario bolju gol razliku od svih drugih, tačnije 42 ekipe koji imaju priliku da učestvuju u najelitnijem evropskom takmičenju '', poručuju na Zvezdinom sajtu i dodaju:







''Gol razlika od 6:0 je bolja od svih koje su drugi timovi ostvarili u uvodna dva kola. Slična je situacija sa norveškim Moldeom (7:1), ali su oni primili pogodak, pa je naš tim u tom odnosu u prednosti.



Osim toga, izabranici Dejana Stankovića su uspeli da u 180 minuta ne prime pogodak, tako da je mreža Milana Borjana u potpunosti mirovala u utakmicama protiv Evrope i Tirane. I sa tog aspekta, Crvena zvezda je u samom vrhu, s obzirom da je uz Makabi i našeg sledećeg protivnika Omoniju - jedini tim koji je u dva meča uspeo da zaustavi protivničke fudbalere da postignu pogodak. Takođe, to je pošlo za rukom i Midtjilandu i Rapidu, ali su oni takmičenje startovali od drugog kola''.





Ni to nije sve...





''Crvena zvezda je još po nečemu iznad konkurenata u Evropi, a sve to zahvaljujući El Fardu Benu koji je sa tri pogotka, gledajući minutažu, prvi strelac Lige šampiona. On je to postigao na svega 90 minuta, a isti broj golova su postigli i Tokmak Enguen (143 minute, Ferencvaroš), Mihail Gordejčuk (144 minute, Dinamo Brest), Nik Blekmen (180 minuta, Makabi), Abdulaj Dialo (180 minuta, Dinamo Brest)'', zaključuje se u tekstu na Zvezdinom sajtu.

