U Zvezdi blistaju - Deseta u nizu, pa da uživaju u novoj evropskoj jeseni

Crvena zvezda će sutra od 18 časova dočekati Napredak, a očekivanja pred meč 10. kola Superlige Srbije izneo je jedan od asistenata Dejana Stankovića - Nebojša Milošević.



"Ako pogledamo činjenice koje su ovog trenutka aktuelne, to je da imamo devet pobeda u prvenstvu iz toliko mečeva, da imamo gol razliku 31:3 i da idemo po zacrtanom planu. U međuvremenu, iza nas je uspešno savladan Ararat, igramo Ligu Evrope i kao klub uspeli smo da četvrtu godinu u nizu, obezbedimo kontinuitet učešća u kontinentalnim takmičenjima i to nas raduje. Prvi u nizu narednih izazova je Napredak, a prvenstvo nam je u fokusu, jer je upravo ono neophodno da i naredne godine možemo da se takmičimo u Evropi. Nemamo vremena za tapkanje u mestu, a Napredak je protivnik koji zaslužuje respekt. Imaju renome, ali na njihovu žalost, rezultati im nisu u skladu sa kvalitetom tima. Nalaze se u tranzicionom periodu, pojačali su se dolaskom Milunovića, imaju dobrog trenera, ali mi želimo da ostanemo u pobedničkoj seriji. Hoćemo da i sutra potvrdimo našu dominantnost. Što se zdravstvenog biltena tiče, svi igrači su zdravi, a posle treninga će se definisati određena kadrovska pitanja. Biće promena u sastavu, jer imamo dosta igrača, koji nisu igrali na prethodnom meču, a na osnovu svega zaslužuju minutažu", rekao je Milošević, a prenosi sajt kluba.



Pobedom nad Napretkom, Crvena zvezda bi ostvarila i deseti uzastopni trijumf u šampionatu.



"Ako pogledamo kroz istoriju, ne sećam se da je bilo takve serije na početku sezone. To samo može da bude podstrek i da nam podigne samopouzdanje. Želimo da igramo proaktivni fudbal, da diktiramo dešavanja na terenu i da poboljšavamo efikasnost, što broj postignutih golova jasno pokazuje. Igrači na terenu moraju da budu svesni kvaliteta i toga da dešavanja zavise od njih samih. Kada igramo evropske utakmice, osetno je da nam u nekim momentima nedostaju intenzivnije takmičarske aktivnosti u domaćem šampionatu. Upravo zato, cilj nam je da maksimalno koristimo prvenstvene mečeve, a primetno je i da kada igrači sa klupe uđu na teren, uprkos vođstvu našeg tima, ne privode utakmicu kraju, već imaju želju da se upišu u strelce i doprinesu dešavanjima", naglasio je on.









Crvena zvezda će četvrtu godinu u nizu učestvovati u grupnoj fazi nekog evropskog takmičenja, a Milošević smatra da ambicije, u skladu sa renomeom kluba, moraju da budu velike.



"Kao trener i kao zvezdaš, neizmerno sam ponosan na to što ponovo igramo evropsko takmičenje. U sportu je najteže održati kontinuitet uspeha. Bio sam i ranije u klubu i sećam se koliko smo čeznuli za Evropom, a danas se to podrazumeva. Ipak, ambicije uvek idu uz Crvenu zvezdu. Ponosni smo što na taj način reprezentujemo srpski fudbal i voleo bih da imamo još domaćih klubova u Evropi. Ipak, mi smo jedini koji učestvujemo i probaćemo da, ne samo tokom jeseni, već i na proleće, budemo u Ligi Evrope. Grupa u kojoj smo izvučeni je izbalansirana, spremaćemo se iz meča u meč i na nama je da kroz te mečeve rastemo. Poštujemo protivnike, Hofenhajm je ubedljivo pobeđivao Bajern i Borusiju, Gent je vicešampion u Belgiji, ima kvalitet, a Liberec takođe zaslužuje respekt. Ipak, Crvena zvezda kao klub postavlja visoke ciljeve i mi razmišljamo u skladu s tim. Bilo bi odlično da imamo podršku navijača, jer ne postoji klub koji je gostovao ovde, a da se nije osećao podređeno", zaključio je on.