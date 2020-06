U Voždovcu izvukli pouke, šta dalje?

"Mogu biti zadovoljan ostvarenim u sezoni koja je ostala iza nas. Mislim da smo rezultatski i bodovno mogli biti bolje plasirani od osmog mesta da nije bilo lošeg starta prolećnog dela sezone. Međutim, ako sagledam širu sliku, stoji činjenica da smo zimski i letnji prelazni rok iskoristili da poprilično izmenimo igrački kadar i podmladimo ekipu u želji za afirmacijom mlađih igrača", rekao je Mirković za klupski sajt.







Voždovac je sezonu završio na osmom mestu na tabeli, koja bi vodila u plej-of da prvenstvo nije skraćeno zbog pandemije. Beogradski tim je prvi deo sezone u Super ligi završio na petom mestu, a drugi deo sezone je bio nemirniji, promenjen je trener i ekipa je podmladjena.



"Sezonu smo započeli sa jednim, a završili sa drugim stručnim štabom i izvršena je reorganizacija u upravi. Ako na sve to dodamo i pauzu zbog pandemije korona virusa i uslove u kojima smo radili, moram da budem realan i zadovoljan urađenim", dodao je direktor.



Mirković je rekao da je zadovoljan što igrači žele da dodju u Voždovac i što se bivši fudbaleri rado vraćaju u klub.







"Poenta je u realnom postavljanju ciljeva pred svaku sezonu i iskrenom odnosu kluba prema svakom članu počevši od igrača, preko trenera, pa do ljudi koji rade na održavanju stadiona. Nikome se ne obećava ono što nije moguće ispuniti, a sve obećano ispunjavamo do kraja. Drago mi je da je imidž našeg kluba u javnosti takav i da igrači pričaju sve najlepše o iskustvima u Voždovcu i uvek se rado vraćaju. To pokazuje da dobro i kvalitetno radimo", naveo je on.





Mirković je ocenio da je klub kroz krizu sa korona virusom pokazao da je stabilan i dobro organizovan. Sve obaveze prema igračima i zaposlenima su izvršene na vreme, a Voždovac je uputio i finansijsku pomoć Vladi Srbije za borbu protiv novog virusa.





"Stručni štab i igrači su uložili napor da ostanu u zadovoljavajućoj takmičarskoj formi za vreme pauze što je rezultiralo i odličnim rezultatima u poslednja četiri kola upravo završene sezone", rekao je Mirković.





On je dodao da je pružanje šanse mladim igračima jedan od prioriteta kluba i da se o dolascima i odlascima sve radi u dogovoru sa stručnim štabom. Istakao je da klub mora da ima određen broj talentovanih igrača kako bi bio konkurentan na tržištu, ali i zbog činjenice da od naredne sezone moraju da igraju dva dodatna igrača kao starteri.





"Klub je izvukao određene pouke iz prethodnih sezona i zbog toga smo se odlučili na takav korak. Uz profesionalan skauting i dogovor sa stručnim štabom dobro se selektiraju mladi igrači, ali uvek su tu i oni stariji i iskusniji koji ljudskim i fudbalskim kvalitetima predstavljaju uzore i bivaju nosioci igre uz mlade igrače koji dolaze", rekao je on.





Prelazni rok će trajati do jeseni, a Mirković je rekao da se ne može predvideti u kom smeru će ići tržište, pošto se ne nazire kraj pandemije.





"Svakako ćemo pomno pratiti sva dešavanja i adekvatno reagovati na moguće odlaske. Kao i uvek potrudićemo da se pojačamo tim sa kvalitetnim igračima, bez obzira koliko bude trajao prelazni rok", rekao je on.

Govoreći o narednoj sezoni Mirković je rekao da je prioritet da se završi proces afirmacije mladih igrača, da igra Voždovca bude prepoznatljiva i da se ostvare bolji rezultati i osvoji više bodova nego ove sezone. Klub će se koncentrisati i na dalji razvoj Omladinske škole.





"Ne sumnjam da imamo priliku da postignemo odlične rezultate na čelu sa trenerom Jovanom Damjanovićem, koji odlično poznaje planove i ciljeve kluba jer je i sam do skora bio deo rukovodstva kluba. Svakako nas očekuje zanimljiva sezona sa mnogo utakmica zbog proširenja lige, ali smatram da smo već dobro pripremljeni i zato očekujem i dobre rezultate", rekao je Mirković.





Fudbaleri Voždovca okupiće se 29. juna kada ih očekuju lekarski pregledi. Posle toga ekipa će trenirati na svom stadionu, sve do polaska u Vrnjačku Banju gde će se pripremati 12 dana.