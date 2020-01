U Partizanu spor koji mogu da reše jedino igrači!

Fudbaleri Partizana počeli su danas u Beogradu pripreme za drugi deo sezone, a na okupljanju se pojavio 31 fudbaler. Trener Savo Milošević obavio je prozivku u Sportskom centru Teleoptik.



"Iza nas je turbulentnih i teških šest meseci u kojima smo pokazali svima da smo ozbiljan tim pre svega. Ono što mi verujemo da ova ekipa može mnogo više. Možda najveći plus u odnosu na neke prethodne prelazne rokove je taj da je 95 odsto ekipe tu, nije bilo osipanja i mislim da je to najveći dobitak i da ćemo biti u prilici da pripreme obavimo bolje nego letnje i da podignemo nivo igre", rekao je Milošević.



"Pametni ljudi su mi objasnili da ne obećavam ništa osim da smo svi dužni da damo maksimum ceo ovaj period do juna, pa ćemo posle videti", dodao je on.



Predsednik Partizana Milorad Vučelić rekao je igračima da su ciljevi ostali isti - da se pobeđuje.



"Postoji jedan spor unutar stručnog štaba, pre svega sa Savom Miloševićem, da li ste vi kao ekipa na 60 ili na 65 odsto svojih mogućnosti. Taj spor vi treba da razrešite. Voleo bih da je Savo u pravu i da je to samo tih 65 odsto i da posle ovih priprema, ja bih želeo, da Savo bude u pravu, da igra bude na bar na 80 odsto mogućnosti, a da onih 100 sačuvate za evropska takmičenja. Ciljevi Partizana ostaju isti, borba na više frontova sa željom da pobeđujemo", naveo je Vučelić.



Jesenji deo sezone u Superligi Srbije Partizan je završio na drugom mestu sa 11 bodova zaostatka za Crvenom zvezdom