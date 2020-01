Iako je Milošević imao reči hvale sa Miljana Škrbića, nije Partizan potpisao ugovor sa ovim napadačem.Napadač je igrao par utakmica u Antaliji, pokazao znanje i kvalitet, ali nije bio u zavidnoj fizičkoj kondiciji pa je zbog toga Partizan odustao od njegovog potpisa. Pored toga, crno-beli su angažovali Bojana Matića i stvorila bi se gužva u samom napadu.Zbog toga je Šrkbić potražio novi klub, a to će najverovatnije biti Vojvodina. "Žurnal" prenosi da je Vojvodina veoma uporna da angažuje ovog napadača, videćemo da li će uspeti do kraja prelaznog roka koji u Srbiji traje sve do 7. februara.