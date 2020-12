U Čukaričkom razmišljaju, na Partizan kao protiv bilo koga drugog

Fudbaler Čukaričkog Veljko Birmančević rekao je danas da se nada pozitivnom ishodu protiv Partizana u predstojećoj superligaškoj utakmici.







"Nadamo se pozitivnom ishodu u Humskoj. Teško je sada da kažem da li bi to bio bod ili sva tri. Zavisi, kako meč bude tekao", rekao je Birmančević za klupski sajt.



Partizan i Čukarički će se sastati u subotu od 16.00, u 17. kolu srpskog prvenstva.



Birmančević je nekada igrao za Partizan.



"Za mene, meč protiv Partizana je kao i svaki drugi. Pobeda takodje vredi tri boda i tu se ta priča završava", kazao je Birmančević.



Partizan je drugi na tabeli, a u prošlom kolu je ubedljivo pobedio TSC.



"Iskreno, nisam stigao da pogledam utakmicu, ali čim su njima dali četiri gola, to dovoljno govori. Odbrana im je takodje vrlo stabilna, forma u usponu. Partizan je ponovo u vrhu uz Crvenu zvezdu, ali na nama je da damo sve od sebe i da probamo da dodjemo do pozitivnog rezultata", naveo je Birmančević.



"Sejduba Suma i Bibras Natho su igrači koji prave razliku u Partizanu, sjajni su igrači. Opasnost vreba sa svih strana od crno-belih, ali posebnu pažnju moramo da obratimo na vrlo kvalitetne strance", dodao je.



Čukarički je četvrti na tabeli posle serije dobrih rezultata, a po rečima Birmančevića, cilj je da se izbori Evropa.