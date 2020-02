U Čukarički stigao mladi reprezentativac Kolumbije!

Ekipa Čukaričkog se pohvalila novim pojačanjem.



U pitanju je fudbaler po imenu Dilan Ortiz, visoki napadač koji bi mogao da donese dosta toga dobrog Čukaričkom.



Radi se o pozajmici sa pravom otkupa.



"Dilana smo doveli na pozajmicu do juna, sa pravo otkupa. Imaćemo sasvim dovoljno vremena da vidimo kako će se mladi igrač privići na novu sredinu, ipak će ovo sve biti novo za njega, drugi kontinent, drugi jezik... Ali, uvek sam bio mišljenja da igrači pričaju na terenu, fudbalskim jezikom. Dilan poseduje ogroman potencijal, to je ono što smo videli. Napadača smo dugo tražili, ne znam ni sam koliko smo igrača pregledali, na kraju smo se odlučili za Kolumbijca. Uklapa se u našu filozofiju forsiranja mladih, a ujedno je i reprezentativac Kolumbije do 20 godina", ističe sportski direktor Čukaričkog Nenad Mirosavljević.



Čukarički je već imao iskustvo sa igračem iz Južne Amerike, Brazilac Lukas Pjasentin je igrao dugo na Banovom brdu.



"Imamo dobro iskustvo sa igračem sa tog kontinenta. Dilan doduše nije prošao pripreme sa nama na Kipru, s obzirom da su pregovori dosta dugo trajali. Od srede ulazi u rad sa ekipom, teoretski će imati pravo nastupa već protiv Crvene zvezde, ali je sigurno da će mu biti potrebno malo vremena da se adaptira na novu sredinu i saigrače", rekao je Mirosavljević.