Tumbu pitali o ostavci ili smeni, ovo je njegov odgovor!

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Ljubiša Tumbaković rekao je da ne razmišlja o ostavci posle neuspeha u baražu za Evropsko prvenstvo, a da pitanje o smeni nije za njega.







Srbija je u Beogradu je u Beogradu pobedila Rusiju sa 5:0 u poslednjem kolu Lige nacija, posle kog je izborila opstanak u diviziji B.





"Ja se bavim usko stručnim stvarima. Ne razmišljam o ostavkama, naravno, a pitanje o smeni nije za mene", rekao je Tumbaković na konferenciji za medije, odgovarajući na pitanja novinara posle utakmice Lige nacija sa Rusijom.



Tumbaković je u najavi utakmice sa Rusijom rekao da će se posle tog duela "tražiti krivci u glavu" za neuspeh u baražu za Evropsko prvenstvo, a sada je upitan da li to znači i ostavke u stručnom štabu i rukovodstvu saveza.



"Jako dugo se bavim ovim poslom i bilo bi neozbiljno kada bih sad govorio o analizi. Vreme ispred nas zahteva temeljnu analizu svega što je napravljeno. Treba izvući šta je dobro i taj naš neuspeh, na kom se zadržava cela priča. Niko od nas, a pre svega ja, ne beži od te odgovornosti. Možemo da napravimo pet ovakvih rezultata, ali ne može to da nas opere ako nismo otišli na Evropsko prvenstvo", rekao je Tumbaković.



Tumbaković je naveo da je repreznetacija Srbije protiv Rusije pokazala kvalitet i karakter i da će se tek analizirati razlozi poraza od Škotske.



"Ono što je pokazala ova ekipa danas, čak i u Mađarskoj gde nije bilo rezultata, to je potvrda vrednosti koje su nedostajale protiv Škotske. Tako nešto mogu da naprave samo igrači koji imaju kvalitet i karakter. Svaka čast momcima", dodao je Tumbaković.



Glavna tema je nedavni poraz od Škotske u baražu za Evropsko prvenstvo.



"Liga nacija je definitivno igrana osrednje. Akcenat u jesenjem delu je bio da se plasiramo na Evropsko prvenstvo, što je bio prioritet. Utakmica u Norveškoj je bila jako dobra, kao i utakmica u Turskoj. Svi su očekivali da ćemo utakmicu protiv Škotske na lagan način da rezultiramo, ali to se nije desilo. Razloge ćemo analizirati u periodu ispred nas", kazao je Tumbaković.



Upitan je koju bi ocenu od jedan do pet dao za ciklus baraža za Evropsko prvenstvo i Lige nacija.



"Malo je komplikovano da se definiše kroz ocenu. Liga nacija je imala drugu dimenziju, ne kao u prvom delu kada je ustanovljena, jer nema tu propusnost kao u prethodnom delu. Priortet je bio plasman na Evropsko prvenstvo, pojedine utakmice smo koristili ili da uigravamo ili pripremamo ili pravimo rotaciju. Ne bih hteo da dajem ocenu. Kada nismo prošli Škotsku, normalno je bilo da pokušamo da ostvarimo rezultat koji nas ostavlja u Ligi B uz pomoć nekih drugih i na sreću smo uspeli", odgovorio je Tumaković.