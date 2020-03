Tumbaković zabrinut, meč sa Norveškom već neregularan?!

Tumbaković u narednim danima treba da saopšti spisak igrača za Norvežane, a potencijalni problem je što je Italija zatvorila granice i aerodrome, i strahuje se da bi fudbaleri iz Serije A mogli da ostanu van stroja.



"Ne bi bilo regularno da Srbija ne može da računa na reprezentativce koji igraju u Italiji. To je više od pola tima. Videćemo šta će se dešavati, svakim danom sustižu nove informacije. Zabrinut je ceo svet... Mi radimo i pripremamo se kao da će se utakmica igrati. Pratimo naše i norveške igrače, analiziramo igru i sve ostalo... Jednostavno, nemamo nijedan detalj iz UEFA koji bi na neki način nagovestio da se neće igrati", rekao je Tumbaković u razgovoru za



Na pitanje kako će praviti spisak zbog vanredne situacije, Tumbaković dodaje:



"Ako neko ne bude u mogućnosti da se odazove iz nekog razloga, druga je stvar, ali bilo bi apsolutno neregularno da moramo da igramo tako važne utakmice bez igrača iz neke zemlje, bez obzira da li je Italija ili Engleska", zaključio je Tumbaković.

Širom Evrope stadioni se zatvaraju, cela Italija je u karantinu, Serija A je suspendovana, igračima tamo je zabranjeno i da treniraju... a sve to bi moglo još kako da utiče na našu reprezentaciju pred duel sa Norvežanima.Tumbaković u narednim danima treba da saopšti spisak igrača za Norvežane, a potencijalni problem je što je Italija zatvorila granice i aerodrome, i strahuje se da bi fudbaleri iz Serije A mogli da ostanu van stroja.", rekao je Tumbaković u razgovoru za Žurnal. Na pitanje kako će praviti spisak zbog vanredne situacije, Tumbaković dodaje:zaključio je Tumbaković.









On je dodao takođe i to da je problem i činjenica da igrači u Seriji A neće igrati takmičarske utakmice sve do trećeg aprila i pitanje je u kakvoj formi će biti Aleksandar Kolarov, Sergej Milinković-Savić, Nikola Milenković, Dušan Vlahović i Saša Lukić, dok je Nikola Maksimović povređen.















Podsetimo, već se zna da će No rveška i Srbija u Oslu igrati pred praznim tribinama, kao i da će igračima biti zabranjeno da se rukuju.





Ko zna šta još sve može da se desi u narednih 15 dana, epidemija se širi u Evropi i iz dana u dan stižu nove informacije...