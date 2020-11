Tumbaković u tri reči opisao kakvu Srbiju želi, hoćemo li dočekati "orlove" sa Apenina?

Selektor Srbije Ljubiša Tumbaković govorio je danas o aktuelnoj situaciji među "orlovima" pred duel baraža za plasman na EURO naredne godine.



Srbija će ugostiti Škotsku u Beogradu 12. novembra od 20.45, a naš tim se suočava sa velikim problemima zbog zabrane izlaska fudbalera iz Italije.





"Veliki problem kada su u pitanju igrači iz Italije. Ovog momenta ne mogu da dam definitivan odgovor, jer ga ni ja ne znam. Vlasti u pojedinim delovima Italije uvele su rigorozne mere po pitanju napuštanja zemlje i sada su pod velikim znakom pitanja za utakmicu sa Škotskom, pre svih Nikola Milenković i Dušan Vlahović iz Fiorentine", rekao je Tumbaković koji je kazao da su Aleksandar Kolarov i Sergej Milinković Savić stigli u Srbiju.



"Kapiten Aleksandar Kolarov i Sergej Milinković-Savić su tu, u Srbiji, u našem sportskom centru. Ostalu grupu igrača očekujemo u toku dana. Kompletna grupa ljudi iz Saveza koja se bavi organizacionim poslom pokušava da sve reši. To je pitanje sadašnjosti, ova korona koja je eskalirala u celoj Evropi. Pitanje je i fudbalske organizacije i administracije u regionu, mi imamo taj problem. I pred Norvešku smo imali taj problem, jer ta regija Bremen ima svoj zakon koji ne dozvoljava igraču da dođe. U Firenci je sličan problem. U stalnom smo kontaktu, a mi očekujemo do kraja dana da i Milenković i Vlahović budu sa ekipom", rekao je Tumbaković na onlajn konferenciji za medije.



Dodatni problem je i povreda kapitena Kolarova, kao i spremnost Filipa Kostića i Mihaila Ristića, nakon pauze koju su imali.



"On ima povredu zadnje lože, to su meka tkiva sa kojima nikada nisi načisto. Naš zdravstveni blok koji se bavi fizičkom pripremom će učiniti sve da Kolarova osposobe. On je u ovom momentu na nivou da može da odgovori zahtevima jednog treninga, i to ne puno, a mi ćemo sve učiniti da ga osposobimo za utakmicu. Kostić je u procesu rehabilitacije. Dobro je, bez obzira na minutažu, igrao za klub. Ali za koliko minuta je spreman, to niko ne zna, ali zahtevi utakmice i odgovornost pored selektora preuzimaju i igrači. U ova tri dana ćemo imati jasnu sliku kakve su mogućnosti i Kolarova, Kostića i Ristića, koji je imao sličan problem kao Kolarov. on je igrao za klub, ali ne puno", poručio je Tumbaković koji je istakao da još uvek ne zna u kojem će sastavu Srbija istrčati u četvrtak.



"Verovatno ne bih imao dileme da je normalna situacija, ali prvi put, a ovo mi je šesto okupljanje u selektorskoj karijeri, mi ne znamo ko će nam od igrača uopšte doći! Ako svi budu mogli da dođu, neću imati dileme", ističe Ljubiša Tumbaković pred kojim su tek dva dana za uigravanje.



"Trenerima nikad nije dovoljno vremena da realizuju ono što zamisle... ali naš metod rada je takav da možemo i kroz video-priloge i na neke druge načine, da damo sve od sebe da se ekipa na što je bolji načn pripremi. Uklapamo se, vreme je ograničeno", naglašava strateg "orlova".



"Zajednički zadatak nam je: pritisak dovesti na minimum. To iz iskustva kažem. Teret rezultata treba da se svede na minumum. Ovo je sport, rekao sam i ranije, rezultat jeste bitan, ali ne i nekakav kraj, sam po sebi. Fudbal će se i dalje igrati. Naš zadatak je da damo svoj maksimum, da potvrdimo naše vrednosti koje smo nagovestili protiv Norveške, delom i protiv Turske. Treba to potvrditi, da ceo taj kvalitet podignemo na još viši nivo protiv Škotske. A sama uloga favorita ... što bi to moralo da bude opterećenje? Igramo, uslovno, pred našom publikom, na stadionu koji bolje poznajemo, Škoti možda teško primaju golove, ali treba biti spreman i za njihovu taktiku, neće se oni samo braniti. Strpljenje i mudrost su ti koji treba da utakmicu dovedu u onu situaciju u kojoj nama sve na terenu odgovara", naglašava selektor.



Ako bude nerešeno, penali će odlučivati.



"Nismo ih vežbali pred Norvešku, a nije da nisam verovao da ćemo ih izbeći. Principijelno, nećemo vežbati jedaneasterce ni sada. Puno toga ćemo mi vežbati ako budemo imali vremena, ali hajde da utakmica sama reši neke dieleme", naglašava Tumbaković.



"Moj zadatak je da, pre svega, oblikujem format reprezentativca Srbije, a u isto vreme da napravimo model igre karakterističan za reprezentaciju naše zemlje. Tri reči... Eto, Da budemo prepoznatljivi, da budemo ambiciozni i da nešto želimo. Verujem da ćemo to uspeti, ali to je proces i taj proces traži vreme", naglasio je Ljubiša Tumbaković.