Tumbaković ima dobro opravdanje za poraz, pokazuje i optimizam!

Srbija je poražena od Rusije sa 3:1, ali je Ljubiša Tumbaković izneo blagi optimizam pred nastavak Lige nacija i plej-ofa za Evropsko prvenstvo.



"Dok smo bili u tonusu, to je i ličilo na nešto. Kada su se umorili, nije više bilo na nivou reprezentacije", rekao je Tumbaković.



On je istakao da velika većina naših igrača nije u ritmu.



"Čak 80% igrača nam nije u trenažnom procesu. Tokom mesec dana će se sve to promeniti, nadam se da ćemo biti ubedljiviji i bolji", rekao je Tumbaković koji je optimista pred plej-of za Evropsko prvenstvo.



Kasnije je i objasnio pobedu Rusije koja je takmičarski bolji tim u ovom trenutku.



"Ruski igrači su u prednosti jer su imali 12 utakmica (6 u prošloj i 6 u ovoj), videli su da su u takmičarskom tonusu, da su ubedljiviji i da imaju odličnu konekciju sa loptom. Dok smo imali snage, mogli smo da nešto isplaniramo i da nešto napravimo", rekao je Tumbaković.