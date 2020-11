Tumbaković besan zbog Kolarova, imao je šta da kaže pred meč sa Rusima!

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Ljubiša Tumbaković rekao je danas da će se posle utakmice sa Rusijom tražiti krivci za neuspehe nacionalnog tima, ako treba da se traže.







"Kada se slegnu utisci, završi utakmica protiv Rusije, napravićemo detaljnu analizu urađenog u prethodnom periodu i tačno ćemo u glavu tražiti krivce, ako treba da ih tražimo. Ali, izvući ćemo pre svega pouku za ono što treba da dođe u buduće, u narednim kvalifikacijama i budućim utakmicama reprezentacije", rekao je Tumbaković na konferenciji za novinare.



Reprezentacija Srbije je prvo poražena od Škotske u baražu za Evropsko prvenstvo, a potom je i igrala nerešeno sa Madjarskom posle čega je blizu ispadanja u niži rang Lige nacija.



Srpskom timu sledi duel sa Rusijom, u kom mu je potrebna pobeda, ali i poraz Turske od Madjarske, kako bi tim čiji je Tumbaković selektor opstao u Ligi B.



"Nikad nije dobro ispasti. Ako je nešto dobro, onda su to lakše protivnici u nižoj ligi od ove naše", naveo je Tumbaković.



Srbija će narednu utakmicu igrati sa Rusijom, koja, po rečima Tumbakvoića, sama po sebi predstavlja dodatni motiv.



"Svaka utakmica je dodatni motiv za svakog reprezentativca. utakmica sa Rusijom posebno inspiriše, jer je to posebna fudbalska nacija koja sama po sebi inspiriše. Daćemo sve od sebe da napravimo rezultat, ali to ne zavisi samo od nas, već i od protivnika", naveo je Tumbaković.









Aleksandar Kolarov nije igrao protiv Škotske, a Tumbaković je kazao da mu smeta "medijsko spinovanje".



"Posebno mi smeta ta medijska ujdurma kada je Kolarov u pitanju, spinovanje, stvari koje nisu proverene. Da je postojala najmanja šansa da igra, on bi igrao. On je 15 godina reprezentativac, a mi ga stavljamo u situaciju da treba da se pravda i da neko ne veruje u ispravnost njegove izjave da ne može da igra. Apsolutno sam na njegovoj strani. Da je postojala minimalna šansa da igra, on bi igrao", kazao je Tumbaković.



Dodatno je upitan da li je istina da Kolarov nije hteo da šutira penal.



"Malopre sam rekao kakav je on momak, reprezentativac, ličnost. Ko je Aleksandar Kolarov... To celo spinovanje odgovara priči da pričamo kada čovek nije tu. nije bio u sastavu i bilo je logično da ne šutira penal. A, to što smo mi pomislili da bi nam tog momenta falio njegov penal, možda i to nije bilo korektno", dodao je selektor Tumbaković.



Novinari su ga pitali da li bi ga pozvao za martovsko okupljanje da se sada poziva, Tumbaković je odgovorio: "Naravno da bih ga pozvao".



Selektor neće moći da računa na Sašu Lukića, koji je suspendovan, kao i povredjenog Dušana Tadića.



Kada je reč o kapitenu protiv Rusije, pošto Kolarov i Tadić neće igrati, Tumbaković je rekao da će to "videti" posle treninga i "ko bude bio zdrav".



Utakmica reprezentacija Srbije i Rusije igra se sutra od 20.45 na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu.