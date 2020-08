Tumba zahteva profesionalizam i patriotizam

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Ljubiša Tumbaković rekao je danas da se ne plaši toga što ove godine do sada nije bilo okupljanja nacionalnog tima i ponovio da su dueli na početku Lige nacija priprema za baraž za Evropsko prvenstvo.







"Jasni su ciljevi. Kroz septembarsko okupljanje spremamo ekipu za cilj od prošle godine, a to je da kroz baraž odemo na Evropsko prvenstvo i sve ćemo učiniti da to napravimo. E sad, da li se plašim? Pa, ne plašim se, naravno. Momci su pravi profesionalci, ponašaju se korektno. Novonastala situacija je uslovila da neke stvari nismo mogli da uradimo, a nije tako samo kod nas", rekao je Tumbaković na konferenciji za novinare.



Reprezentacija Srbije će 3. septembra gostovati Rusiji na početku Lige nacija, a potom će tri dana kasnije dočekati Tursku.



Srpski fudbaleri će prvi duel igrati sa Rusijom, koja je u boljoj takmičarskoj formi jer je u toj državi igrano mnogo više utakmica nego u ostalim.



"Zbog toga jesu u boljem tonusu, ali pokušaćemo da se odupremo, da nametnemo svojim načinom igre, odabirom strategije i taktike", naveo je selektor reprezentacije Srbije.



On je kazao da je bitan i rezultat u Ligi nacija.



"Kroz septembarski termin imamo dva pravca. Jedan je da napravimo rezultat i pokušamo u Ligi nacija postignemo rezultat, iako su kvalitetnije reprezentacije nego prošle godine. Rusija i Turska, čak i Madjarska, su ozbiljne reprezentacije. Kroz te utakmice možemo spremni da dočekamo baraž. Ovo jeste neki novi početak, ali smo stariji godinu dana i očekujem da su momci kvalitetni i pametni. Na kraju krajeva, oni su nešto najbolje što imamo. Očekujem da se tako i ponašaju, s jedne strane maksimalno profesionalno, s druge maksimalno patriotski", kazao je Tumbaković.