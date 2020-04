Tumba sa Portugalcima o ''zaboravljenom'' Andriji Živkoviću

Ove sezone Andrija Živković je pao potpuno u drugi plan u ekipi lisabonske Benfike, šansu da zaigra već dugo ne dobija, a na sve se nadovezala i aktuelna pandemija koronavirusa, pa mu je sve teže da koliko-toliko održava fizičku spremnost.





Ipak, iako je dugo van velike scene, Živković i dalje privlači pažnju portugalskih medija.





Tamošnja A Bola tim povodom donosi razgovor sa selektorom našeg nacionalnog tima Ljubišom Tumbakovićem, koji je priznao da više i nije u kontaktu sa Živkovićem, iako ga dugo poznaje.







''Vrlo dobro ga poznajem, još od malih nogu. Veoma je dobar igrač, ima sjajan talenat. Na početku je igrao u Benfiki, ali ga prošle sezone nisu mnogo koristili. Ako ne igra, ne može da bude pozvan u reprezentaciju.







To je veliki problem. Dugo nisam razgovarao sa njim. On samo trenira, a to nije isto što i igrati. Sa igračem njegovog talenta je najbolje da igra. Ako ne igra, to je veliki problem za fudbalera'', objašnjava Tumbaković.





Živković sa Benfikom ima ugovor do juna 2021. godine, ali je izvesno da kada sve ovo sa pandemijom prođe, najverovatnije sledi njegova selidba u neki drugi klub.



