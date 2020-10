Tumba pokazao ključ, ovako se pobeđuje Norveška!

Selektor reprezentacije Srbije je istakao da naš tim može mnogo što je pokazao i večeras.



"Za ovu utakmicu se spremamo sedam meseci. Možda bi za nas bilo bolje da se završilo u regularnom delu, ali i ovo je slatko. Čekamo taj novembar i utakmicu sa Škotima", rekao je Ljubiša Tumbaković.



Kaže i da je dosta vremena proveo gledajući utakmice Norveške i da njihov najbolji igrač nije ušao u šansu.



"Puno truda smo uložili u skautiranje Norveške, promenili smo model, sve se desilo u kratkom periodu. Uvek se borim za to da budemo prepoznatljivi, ako ste vi to prepoznali, onda me to raduje. Na miru ću pogledati utakmicu, a onda priprema za Mađarsku", rekao je selektor Srbije.



"Ulazimo u mirnu fazu, želimo da dobijemo finale i odemo na EP", rekao je Tumbaković.