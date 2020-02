Tumba opet o Joviću, kakva je situacija?

Polako se približava duel sa Norveškom u baražu Lige nacija, što je prvi od dva preostala koraka koji naš nacionalni tim treba da pređe na putu ka plasmanu na Evropsko prvenstvo.





Taj duel zakazan je za 26. mart u Oslu, a ako Srbija dobije ovaj meč, u finalu baraža će igrati u Beogradu protiv boljeg iz drugog polufinala, Izrael - Škotska.





Selektor Ljubiša Tumbaković pomno prati formu kandidata za nacionalni tim, ali i radi obimnu analizu rivala, čiji je najveći adut napadač Dortmunda Erling Haland.





Naravno, imamo i mi svoje adute, pre svih Aleksandra Mitrovića i Dušana Tadića, a nadamo se da bi i Luka Jović konačno mogao da se vrati u prošlosezonsku golgetersku formu.







Znate da je bilo i nesuglasica na relaciji Tumbaković - Jović, ali to je u međuvremenu rešen problem. Kakva je trenutno situacija u odnosima između njih dvojice i kakav je sada Jovićev status, Tumbaković je objasnio u razgovoru za portal '' Nova.rs ''





''To je jedna priča koja je završena čim je počela. Epilog svega je naš sastanak. Sastanak, gde je preko puta njega, stajao neko ko je pedagog. Bio je to vrlo profesionalan i korektan razgovor, gde smo definisali stvari koje su iza nas. Ko je kriv i koliko – to je sada sasvim beznačajno. Luka spada u grupu igrača koji se prate, on je dečko koji je u naponu snage, sa svoje 23 godine, u velikom klubu. Potvrda njegovog kvaliteta treba da dođe kroz igre u Realu'', izjavio je Tumbaković.





Šta god da se desi protiv Norvežana i generalno u baražu Lige nacija, ne razmišlja o podnošenju ostavke, a spisak igrača na koje računa za ove mečeve objaviće najkasnije 11. marta. Okupljanje je planirano za 23. mart, samo tri dana pre utakmice u Oslu.