Tumba o Rusiji kao "ponajboljoj reprezentaciji"

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Ljubiša Tumbaković rekao je večeras da je selekcija Rusije težak rival i da će u tom duelu njegovoj ekipi nedostajati Nemanja Matić, koji se povukao iz državnog tima.





"Sprema igrača je jedno filozofsko pitanje. Mi treneri imamo uvid u njihovu fizičku pripremu tek kada dodju na pripreme. A oni se trenutno uglavnom nalaze u pripremnom periodu. Rusija je jako dobra reprezentacija koja je kvalitet pokazala na Svetskom prvenstvu. Imaju dobru hemiju, zajedništvo, iskustvo, igrače koji se nalaze u zrelim, lepim godinama. Sigurno su trenutno jedna od ponajboljih reprezentacija", rekao je Tumbaković, preneo je FSS.



Fudbaleri Srbije igraju u četvrtak od 20.45 u Moskvi protiv Rusije, utakmicu prvog kola Lige B u Grupi 3 u Ligi nacija.



Upitan kakvu reprezentaciju Srbije možemo očekivati na stadionu Dinama, ko vodi igru i ima li igrača zbog čijeg odsustva žali, Tumbaković je pomenuo Nemanju Matića.





"Ono što će nam nedostajati u ovom trenutku to je Nemanja Matić koji neće više igrati za reprezentaciju Srbije", naveo je selektor.





Novinare je zanimalo da li se Tumbaković konsultovao sa Branislavom Ivanovićem, koji je do prošle sezone igrao za Zenit iz Sankt Peterburga, u vezi igre ruskog tima, kao i sa Djordjem Despotovićem koji igra za Rubin.



"Ne, nisam imao kontakt sa Ivanovićem, nisam razgovarao ni sa Despotovićem o tome i to ne radim. Imamo svoju skauting službu, pratili smo njihove igrače i mislim da imamo uvid u njihovu formu i način igre", naveo je selektor.





Na pitanje da li će Srbiji biti lakše zbog povreda Aleksandra Golovina i Alekseja Mirančuka, Tumbaković je rekao da su to sjajni igrači koji će nedostajati svom timu, ali da ruska reprezentacija ima mnogo dobrih igrača koji sve mogu da nadomeste i da neće biti lako.





Takodje, srpski selektor upitan je i od koga njegovoj ekipi preti najveća opasnost, uz konstataciju da napadač Artjom Dzjuba nije postigao gol u nekoliko poslednjih mečeva.





"On je sjajan igrač, konstantna je opasnost za gol. Kada udje u ritam onda imaju seriju, potrudićemo se da ni sada ne postigne gol, ali to je samo naša želja", dodao je on.









Reprezentativac Srbije Djordje Despotović čeka na debi za A tim.





"Biću naravno zadovoljan da debitujem baš u Rusiji, zemlji gde dugo igram. Posle Orenburga sam tri meseca bio bez kluba, potpisao sam za Rubin, nedavno sam postigao i dva gola, tako da moram biti zadovoljan svojim igrama", rekao je on.





"Svako od nas će imati mogućnost da pokaže svoje kvalitete. Poznajem sve igrače, svi ćemo želeti da damo maksimum u ovom trenutku. Mislim da se Rusi nalaze u dobrog formi, ali i mi smo sveži, željni igre, dokazivanja i dobrog rezultata", naveo je napadač Rubina iz Kazanja.