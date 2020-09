Tumba o pritisku: "Norveška nije moranje, nema prostora za uigravanje"

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Ljubiša Tumbaković rekao je danas da njegova ekipa nema prostora da se uigrava pred duel sa Norveškom, ali da veruje u tim.



"Da li možemo da se uigramo? Naravno da ne možemo, kroz jedan trening niko ne može da se uigra. Imaćemo sedam dana, daj Bože da uspemo da napravimo jedan pravi trening. Svi ostali su usko vezani za detalje. Jednostavno, nemamo prostora da se uigravamo. Formiramo način igre na osnovu zadataka koje igrači imaju u klubovima i tako pravimo kompoziciju tima", rekao je Tumbaković na konferenciji za novinare.



Srbija će 8. oktobra gostovati Norveškoj u polufinalu baraža za Evropsko prvenstvo.



Potom slede dueli Lige nacija, prvo u Beogradu sa Mađarskom 11. oktobra i tri dana kasnije na gostovanju Turskoj.



"Imamo tri utakmice i svaka ima neki svoj krajnji cilj, a to je rezultat. Prva protiv Norveške je najznačajnija, ali nije presudna, naravno", kazao je Tumbaković.







Istakao je da veruje u igrače koje je pozvao u reprezentaciju.



"Hoću da verujem u grupu igrača koja je prisutna. Ovo je najbolje što Srbija ima, objektivno. Moramo da verujemo. Ako veruješ u ono što radiš, onda je rezultat posledica toga. Ako ne veruješ, pa što radiš? Znam da ova ekipa može mnogo bolje, verujem da će tako i biti", rekao je Tumbaković.



Upitan je da li će igrati Luka Milivojević, koji je na spisku od 30 igrača.



"Ko će da igra, zavisi isključivo od njih. Kada se okupimo, onda ćemo da se opredelimo. Potrebni su nam kvalitetni igrači, da odgovorimo zahtevima i ciljevima, a da potenciramo neko ime, kao što potenciramo Luku Milivojevića... On je deo reprezentacije. Rekli smo da hoćemo da napravimo kvalitetnu atmosferu i ambijent koji traže kompaktnost, a iz kompaktnosti dolaze rezultati", naveo je selektor.



Nemanja Matić se povukao iz reprezentacije, a Tumbaković je kazao da je stav fudbalera Mančester junajteda, iako je pokušao da ga ubedi da je potreban nacionalnom timu, bio "isključiv" i dodao da su mu vrata uvek otvorena.



Tumbaković nije želeo da otkrije u kom će sastavu i da li će sa dva napadača početi utakmicu u Norveškoj.



"Moramo da igramo na svoj kvalitet i ambijent na terenu da okrenemo kako nama odgovara. Koliko ćemo biti koncentrisani, detalj je na koji moramo da poradimo", rekao je Tumbaković.



Govoreći o Norveškoj, upitan za najboljeg igrača te selekcije, Erlinga Halanda, Tumbaković je rekao da će Srbija pokušati da nametne sveoj stil igre.



"Pokušaćemo da se nametnemo snagom naših kvaliteta, da napravimo ambijent u igri koji nama odgovara, a njihove kvalitete svedemo na minimum. Nije to lako, momak je u jako dobroj formi. Nije nerešiv, ali će biti potrebno mnogo koncentracije i fizičke moći da se svi ti kvaliteti anuliraju i mi izađemo kao pobednici", rekao je Tumbaković.



Norveška je u septembru imala poraz i pobedu u Ligi nacija.



"Te dve utakmice u septembru nisu realna slika ni njih, ni nas. Prednost Norveške je velika kompaktnost ekipe, disciplina u igri, borbenost, želja za uspehom. To je grupa igrača koja je poslednjih par godina eskalirala nekim svojim kvalitetom. Ova generacija Norveške je veoma kvalitetna, možda i najkvalitetnija koju su imali poslednjih godina", rekao je Tubaković.