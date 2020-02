Tumba, imamo rešenje za EP, "Mitrov gambit"!

Aleksandar Mitrović je kralj "Krejven Kotidža". Najbolji je strelac Čempionšipa, a računajući i Srbiju, ove sezone je dao 29 golova.



Ono što se posebno ističe je da je obuzdao temperament, porodica i deca su mu pomogli, ali malo ljudi zna da je Mitrović odličan šahista.



"Obožavam da igram", kaže "Mitro".



"Moj otac je bio odličan, jedan od najboljih šahista u zemlji", otkriva napadač srpske reprezentacije.



Pomaže li šah na terenu.



"Naravno, kako predvideti sledeći potez, pomaže koncentraciji, ima dosta sličnosti. Otac me je naučio da igram, ali nikada nismo igrali, jer je bio predobar, umesto toga učio sam iz knjiga, analizirajući partije", rekao je Mitrović i ponudio novinaru "Dejli Mejla" da ne pričaju ovako već za tablom.



Mitrović igra svakodnevno, onlajn ili sa ženom.



Mnogo je srećniji nego pre par godina.



"Sazreo sam, nemam pojma kad sam dobio poslednji crveni karton, verovatno u Njukaslu", dodaje Srbin i u pravu je.



Dvoje dece, Luka i Nađa su ga smirlili.



Posebno ćerka.



"Nasledila je moju agresiju, ako ne dobije ono što traži, udara kako bi me podsetila", smeje se Mitar.



Ranije je naučio da broji do šest, pa tek da reaguje, kaže da je sada na osam ili devet, ali da izbroji do 10 dok ne eksplodira.



"Nema šanse, to neće biti nikad", siguran je Mitro dok sa tribina odjekuje, "Mitro's on fire, your defence is terrified".



Zna koliko vredei.



"Nadam se da vredim više od 50 miliona, pa dao sam 21 gol u prvenstvu".



Ali to je Čempionšip.



"Pa šta, ljudi, zaboravljaju da sam za dve sezone u PL dao 21 gol i to u timovima koji su ispali, pokušajte, baš je teško. Ali, ne slušam negativne ljude, dokazujem se golovima", poručio je Aleksadar Mitrović.