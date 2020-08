TSC želi pobedu nakon najgoreg izdanja

"Ekipa Metalca je novi superligaš, ali bez obzira na to očekujem stvarno tešku utakmicu. Ako ne budemo potpuno koncentrisani, mogu da nam naprave puno problema", rekao je Sabo u najavi utakmice.



TSC će u petak dočekati Metalac u petom kolu Superlige Srbije.



"Očekujem da ćemo prevazići remi u prošlom kolu sa OFK Bačkom, do čega je došlo jer nismo bili dovoljno koncentrisani i agresivni", kazao je Sabo.



Fudbaler TSC-a Goran Antonić je rekao da veruje da će njegova ekipa igrati mnogo bolje nego u prošlom kolu.



"Igraćemo u Senti, to je naš teren, tamo smo najjači, idemo na pobedu i tako želimo da nastavimo", rekao je Antonić.



Njegov saigrač Borko Duronjić je kazao da je TSC u prošlom kolu imao najlošiju partiju ove sezone.



"Nadam se da nam se to više neće ponoviti. Ova utakmica nam dosta znači i postaraćemo se da pobedimo. Mislim da smo kvalitetnija ekipa i da ćemo upisati nova tri boda", naveo je Duronjić.



Utakmica između TSC-a i Metalca igraće se u petak od 19.00 na stadionu u Senti.