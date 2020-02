TSC - Teže protiv Mačve, nego protiv Partizana?

Trener TSC-a Zoltan Sabo rekao je da se njegova ekipa posle utakmice s Partizanom u subotu (1:1) odmah okrenula novom protivniku - Mačvi.



"Partizan smo arhivirali, okrećemo se Mačvi, koja je odlično počela prolećni deo sezone pobedom i remijem i koja se žestoko bori za opstanak. Sigurno ulaze u utakmicu sa puno samopouzdanja, ali ćemo, naravno, i mi biti izuzetno motivisani. Dobro smo odigrali protiv Partizana, malo je falilo i da pobedimo. Nadam se da će nam se to vratiti u Šapcu protiv Mačve", rekao je Sabo.



Sabo je istakao i da su se svi igrači koji su bili bolesni i povredjeni - oporavili, tako da može za meč sa Mačvom da računa na sve.



"Na slatkim sam mukama, odredićemo sastav za sredu i verujem da će ekipa koja istrči uspeti da pobedi", kazao je prvi trener TSC-a.



Odbrambeni igrač TSC-a Goran Antonić ocenio je da će meč sa Mačvom biti težak, obzirom na to da se protivnik bori za opstanak u Super ligi.



"Mnogo su teže utakmice protiv ekipa koje se bore za opstanak nego protiv onih koje su u vrhu. To se vidi i iz naših mečeva sa Partizanom i Inđijom, gde smo protiv Inđije spasavali živu glavu, dok se Partizan sa nama izvukao u 90. minutu. Siguran sam da nam neće biti ni malo laka utakmica u Šapcu", rekao je Antonić.



TSC se, nakon 22 odigrana kola, nalazi na petom mestu na tabeli Super lige Srbije sa 38 osvojenih bodova, dok je Mačva na 16. mestu sa 12 bodova.



Utakmica Mačva – TSC igra se u sredu od 18.00.