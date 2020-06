TSC ozvaničio veliko pojačanje pred duel sa Zvezdom!

Dostanić je sa TSC-om potpisao trogodišnji ugovor, a već danas se priključio ekipi na treninzima u Bačkoj Topoli.





"Od prvog trenutka osećam se ovde veoma dobro, prihvatili su me odmah. Takodje, veoma su dobri uslovi, kada pogledam terene, zaista sam zadovoljan", rekao je Dostanić na predstavljanju.



Ovaj mladi napadač je u četvrtak doputovao u Srbiju, a odmah potom je stigao u Bačku Topolu, gde se upoznao sa uslovima u Fudbalskoj akademiji.



Dostanić je rekao da je za njega ovo veoma dobra odluka i da smatra da je izabrao dobar put da se razvije kao fudbaler baš u TSC-u.



"Želim i da učestvujem i u nastavku dobrih rezultata sa kojima je ovaj klub počeo pre nekoliko godina", kazao je osamnaestogodišnji Dostanić, koji se na konferenciji pojavio u dresu TSC-a.



Trener Zolatan Sabo je izrazio zadovoljstvo što je TSC uspeo da u svoje redove dovede Dostanića, koji dolazi iz Ajaksove škole fudbala.



"Damjan je reprezentativac Srbije i veliki potencijal. Uveren sam i da je za nas on zaista veliko pojačanje, a na njemu će biti da to dokaže", rekao je Sabo.

-

-

Sabo je istakao da je siguran da će Dostanić "opravdati očekivanja i da će se u TSC-u dobro osećati", kao i da će mu klub iz Bačke Topole poslužiti za to da napravi prve korake u ozbiljnom profesionalnom fudbalu i životu



"Izuzetno mi je drago sto smo doveli ovakvo talentovanog momka i želim mu svu sreću i puno uspeha, prvo sa TSC-om, a zatim u daljem toku karijere", rekao je on.



Dostanić, koji dolazi iz holandskog Ajaksa, rodjen 2001. godine u Roterdamu i napadač je omladinske reprezentacije Srbije.