TSC - juriš na Evropu!

Fudbaleri TSC-a u petak gostuju u Novom Sadu ekipi Proletera, s namerom da ostvare još jedan trijumf i učvrste se na četvrtoj poziciji na tabeli Super lige Srbije koja vodi u evropsko takmičenje sledeće sezone.







"Želimo da uzmemo tri boda, da obezbedimo to četvrto mesto koje vodi u Evropu i potpuno smo spremni za petak", rekao je napadač TSC-a Vladimir Siladji, prenosi klub.



Po njegovim rečima, TSC je imao malo odmora ove nedelje, odnosno spušten je intenzitet treninga, kako bi forma bila na adekvatnom nivou.



"Ovde je sve profesionalno, na vrhunskom nivou i sasvim sam siguran da ćemo biti spremni za meč u petak", dodao je on.



Siladji, koji je u prethodnom kolu postigao dva gola i izbio na čelo liste strelaca Super lige (15 golova), izrazio je nadu da će u tom ritmu nastaviti i u preostala tri meča sezone.



"Nadam se da ću sačuvati i tu poziciju i biti najbolji strelac prvenstva", kazao je on.



Odbrambeni igrač Filip Babić rekao je da će TSC u petak igrati svoju igru, po sistemu koji funkcioniše.



"Mi idemo na pobedu. Proleter jeste dobra ekipa, moraćemo da se borimo, ali verujem da ćemo iz tog duela izaći kao pobednici", kazao je Babić.



Pomoćni trener TSC-a Mirko Jovanović ocenio je da ekipu očekuje teška utakmica, jer je Proleter dobra ekipa koja dugo igra zajedno.



"Biće to zahtevan meč, ali mi znamo svoj cilj i ništa drugo sem tri boda nas ne zanima. Od prvog minuta jurišamo na pobedu", kazao je Jovanović.



Posle 27 kola, TSC zauzima četvrto mesto na tabeli Super lige Srbije sa 53 bodova, dok je ekipa Proletera trenutno je 11. na tabeli sa 29 bodova.



Meč Proleter - TSC igraće se u petak od 18.00 na stadionu Slana bara u Novom Sadu.