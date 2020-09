"TSC je favorit po svim parametrima"

"TSC je imao tešku utakmicu u četvrtak i sigurno da im treba malo više vremena da se odmore, stoga je i meč po rasporedu u ponedeljak. Ja moram prvo da čestitam fudbalerima TSC-a na izvanrednoj utakmici i mogu da kažem da odavno nisam gledao meč sa toliko golova", rekao je Aničić, prenosi klub.



Fudbaleri Mačve u ponedeljak dočekuju TSC u utakmici osmog kola Super lige Srbije.



Nakon sedam odigranih kola u domaćem šampinatu, ekipa TSC-a nalazi se na 12. mestu superligaške tabele sa osvojenih osam bodova, dok Šapčani trenutno zauzimaju 16. poziciju sa pet bodova.



"Mi smo se spremali kao i za svaku utakmicu, pokušaćemo da iskoristimo neke stvari koje nisu dobre u igri TSC-a i da probamo one dobre da neutrališemo, kako bismo ostvarili povoljan rezultat", rekao je Aničić.



"Za nas je svaki bod jako bitan, na kraju će se ispostaviti i da je svaki gol jako bitan u ovoj ligi kakva je sada. Sa toliko ekipa koliko ispada ove sezone, moramo obratiti pažnju i na te stvari i sigurno je da bi za nas bio veliki uspeh da pobedimo. Daćemo sve od sebe", rekao je trener Mačve.



On je naveo i da je atmosfera u ekipi dobra i da sve to daje dozu samopouzdanja.



"Nadamo se najboljem u ponedeljak, iako su oni favoriti u narednom meču po svim parametrima", rekao je Aničić.



Utakmica se igra u ponedeljak od 17.30.