TSC došao da igra fudbal na "Mitiću", pa primio pet komada!

Ekipa Dejana Stankovića je uspela da stigne i do 6. uzastopne pobede u domaćem šampionatu pošto je danas u derbiju savladala TSC sa ubedljivih 5:0 (3:0).



Zvezda nešto ozbiljnija na startu utakmice, pretili su preko Nikolića, a onda i udarac Kataija. Sve se dešavalo u prvih deset minuta. Već u 11. najbolja šansa do tada, Boaći je proigrao Ivanića koji je morao bolje, Filipović je odlično odbranio.



U 20. minutu Zvezda je povela sa 1:0, Gajić je dodao do Kataija koji ne greši, pogađa za prednost domaćina.



I onda u 23. minutu kontroverzna odluka sudije Đorđića, nakon što je Boaći udario otvorenim đonom golmana Filipovića pokazao mu je samo žuti karton. Fotografiju Nenada Filipovića možete videti ispod naslova.



Ništa nije išlo kako treba od tog trenutka za TSC. Filipović je morao van terena, nije se više vraćao, a Katai je nastavio svoju dominaciju danas. Napravio je pravu majstoriju u 28. minutu, fintirao protivnika, potom mu je pomogao malo i defanzivac gostiju za novi gol u mreži.



Imali su gosti tri dobre šanse, dve preko Lukića koji igra sjajno, a na samom kraju poluvremena i preko Antonića čiji je udarac odbranio Borjan na sjajan način.



Na drugoj strani Katai je mogao i do trećeg gola, ali je pogodio stativu. Pred poslednji zvižduk u prvom poluvremenu Katai je uspeo da postigne još jedan gol, asistencija se piše Boaćiju koji je petom uposlio veliko pojačanje tima Dejana Stankovića.



Nastavak je doneo još dva gola u mreži ekipe iz Bačke Topole. Veoma otvoreno su igrali, što im se obilo o glavu.



Prvo je u 60. minutu Gavrić uspeo da postigne gol nakon nesebičnosti Vukanovića, da bi i Mića Ivanić uspeo da se upiše u listu strelaca nakon što ga je Katai pronašao na drugoj strani.