Trener Voždovca želi rezultatsku stabilnost

"Raduje me što su igrači Voždovca na ceni, iako ćemo teško neke od njih zadržati. To je izazov sa kojim se svake godine susrećemo. Rezultatski želimo da budemo stabilni i da se približimo gornjem delu tabele. U Kupu takodje imamo ambicije i jako je dobro što igramo na dva fronta. Rezultat je na kraju najvažniji, ali i način na koji se pobedjuje", rekao je izmedju ostalog Damjanović za sajt kluba.



Voždovac će u petak početi pripreme za nastavak sezone, u kojoj se u Super ligi nalazi na sredini tabele.



"Mislim da smo mogli više da postignemo kada je broj osvojenih bodova u pitanju, takodje nam nedostaje konstantnost i na tome ćemo raditi. Možemo i moramo mnogo bolje u nastavku kako bismo dostigli nivo kojem težimo", naveo je Damjanović.



Damjanović je naveo da je Voždovac u nekim periodima igrao na veoma visokom nivou, atraktivno i ofanzivno.



"Sezona je specifična iz mnogo razloga. Velika fluktuacija igračkog kadra situaciju je činila težom, ali smo konstantno imali podršku i razumevanje uprave kluba. Period privikavanja je bio težak, ali dobar za nas. Ujedinili smo se, očvrsnuli i uvideli kakav pre svega ljudski, a potom i igrački kvalitet ima svaki pojedinac i došli do toga da sada imamo jednu sjajnu grupu igrača, tim za ponos", kazao je Damjanović.



Po njegovim rečima, Voždovac želi da zadrži prepoznatljiv stil igre, ali i da napreduje u svim segmentima.