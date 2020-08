Trener TSC-a: ''Mi se pitamo!''

TSC će sutra od 19.00 gostovati Radu na Banjici u drugom kolu Super lige Srbije.





"Mi se pitamo, nadam se da ćemo pobediti, mada stvarno očekujem jednu tešku utakmicu jer i mi još nismo uhvatili onaj pravi prvenstveni ritam", rekao je Sabo u najavi utakmice.



Ekipa iz Bačke Topole, hit prošle sezone u srpskom prvenstvu, u prvom kolu nove je igrala 2:2 sa Vojvodinom.



"Kada bismo mogli da prenesemo to drugo poluvreme iz prvog kola na svih 90 minuta protiv Rada, onda bismo se mogli nadаti pobedi", kazao je Sabo.



Levi bek Nemanja Petrović, koji je baš iz Rada došao u TSC, istakao je da će dati sve od sebe da doprinese svojoj novoj ekipi.



"Očekujem jak otpor Rada, imaju novog trenera i dosta novih igrača, ali verujem da ćemo pobediti i doneti tri boda u Bačku Topolu", rekao je Petrović.



Napadač Nenad Lukić je naveo da se nada da će TSC nastaviti sa dobrim igrama.



"Mislim da smo kvalitetnija ekipa od Rada, ali moramo to da pokažemo na terenu. Danas je fudbal jako izjednačen i ako ne date 100 odsto, nećete pobediti nikoga. Na nama je da odigramo maksimalno angažovano od prvog minuta i da se vratimo sa prvom pobedom u novoj sezoni", dodao je Lukić.



Nenad Lukić je prošle sezone bio najbolji strelac Super lige zajedno sa klupskim kolegom Vladimirom Siladjijem.



"To je podatak za respekt, koji pokazuje i kako TSC igra, napadački, sa mnogo golova. Tako smo počeli i u prvoj utakmici i verujem da ćemo tako i nastaviti", rekao je Lukić, koji je kao i Siladji bio strelac u prvom kolu.

