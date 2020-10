Trener Radničkog o Partizanu: "Morali su da reše..."

Trener fudbalera Radničkog Milan Djuričić rekao je da je njegova ekipa u današnjoj pobedi protiv Partizana pružila i više nego što je mogla.







"Znali smo i kolega iz Partizana i ja da će biti takva utakmica, uvek su utakmice Radničkog i Partizana bile zanimljive. Partizan je bio favorit, mi smo pružili i više nego što u ovom momentu možemo. Bili smo disciplinovni, u prvih 25 minuta smo kontrolisali igru, posle je Partizan vratio utakmicu, u drugom poluvremenu je bio za nijansu bolji, ali imali su nekoliko situacija koje su morali da reše", rekao je Djuričić na konferenciji za novinare.



Radnički je na Čairu pobedio Partizan sa 1:0, u utakmici 12. kola Super lige. Jedini gol postigao je Dušan Pantelić u 78. minutu.



"Mislim da je (golman Borivoje) Ristić prelomio utakmicom onom odbranom kada je izvadio loptu iz gola posle šuta Obradovića, posle toga smo iz dobre tranzicije postigli gol. Partizanu od srca želim sve najbolje u nastavku sezone", naveo je Djuričić.



On je rekao da je Pantelić u prvom poluvremenu dobio jak udarac u stopalo i rekao da će fudbaler ići na pregled i snimak.



"On je odlučio kad će da izadje iz igre, nekad u fudbalu treba imati sreće. Dobio je ozbiljan udarac", dodao je on.



Trener Partizana Aleksandar Stanojević čestitao je Radničkom.



"Čestitam Radničkom na pobedi utakmica je bila super fer i korektna. Mi smo imali drugo poluvreme dosta situacija kroz šesnaesterac i ulazaka šesnaest koje nismo iskoristili nažalost. Radnički je dao lep gol iz tranzicije i čestitam im na tome", rekao je Stanojević.









Partizan je u poslednje tri utakmice osvojio samo dva boda i treći je na tabeli sa 23 boda, devet manje od vodeće Crvene zvezde i tri boda manje od drugoplasirane Vojvodine.



Radnički je prekinuo niz od četiri utakmice bez pobede i šesti je na tabeli sa 21 bodom.