Trener Pazaraca nezadovoljan zbog manjka vremena za pripremu

Trener fudbalera Novog Pazara Kenan Kolašinac rekao je danas da nema dovoljno vremena da na željeni spremi ekipu za predstojeće takmičenje u Super ligi Srbije, ali da su igrači dobro radili u prethodne dve sedmice.







"Mislim da je nekih šest do osam nedelja optimalan period za pripreme, a mi imamo ukupno tri i po sedmice. To je problem i za mnogo iskusnije trenere od mene, ali nešto smo pokušali i dosta toga smo uradili. Treniramo dva puta dnevno, muče nas neke sitnije povrede, ali igrači dosta dobro podnose napore", rekao je Kolašinac.



U Pazar su tokom leta stigli Numan Kurdić, Ševkija Resić, Marko Marinković, Nikola Vlajković, Nemanja Perić, Branislav Tomić, Nikola Vukajlović, Nikola Kovačević i Semir Dacić.



S druge strane, klub su napustili Enver Alivodić, Ivan Pejaković, Anes Hot, Miloš Đokić, Nemanja Trajković, Kadir Hajrović, Slobodan Rubežić, Nikola Bogdanovski i Dejan Koraksić.



"Trebamo napadača, centralnog vezistu i golmana. U skladu sa finansijskim mogućnostima, uprava se trudi da dovede adekvatna pojačanja i pokušaćemo da te osetljive pozicije vrlo brzo rešimo. Na putu smo da nešto napravimo, ali nedostaju nam još najmanje dva ili tri kvalitetna igrača koja donose prevagu", naveo je Kolašinac.



"Imamo dosta fudbalera koji su preskakali rangove i nemaju iskustva igranja ni u drugom stepenu takmičenja. Radim sa oko 30 kandidata za tim i videćemo da li ćemo uspeti da iz tog kvantiteta nešto izvučemo", dodao je on.



Novi Pazar je tokom letnjih priprema u dve kontrolne utakmice pobedio ekipu Bana iz Raške na domaćem terenu sa 6:0 i odigrao 2:2 sa užičkom Slobodom na Zlatiboru.