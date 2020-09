Trener Čukaričkog: ''Ne treba trošiti reči na Zvezdin kvalitet, doveli su fantastične igrače!''

Čukarički ima 14 bodova u prvih šest kola srpskog prvenstva.





"Na osnovu igara koje smo prikazali, nisam zadovoljan sa brojem osvojenih bodova, iako smo ekipa koja u prvih šest kola nema poraz, uz Crvenu zvezdu i Vojvodinu. Iz svih aspekata to bi trebalo da bude dobar rezultat. Međutim, na osnovu igara, nisam zadovoljan", rekao je izmedju ostalog Veselinović za sajt kluba.



"Fudbalska javnost je protiv Vojvodine videla visok nivo igre, gde smo zaslužili više od 2:2, uz poštovanje protivničkog tima. Poslednji meč protiv Metalca, svako ko je mogao da vidi samo snimak, to su neke situacije posle kojih može da se kaže da je fudbal fenomen, ne možemo da objasnimo na koji način nismo došli do tri boda, jer smo bili toliko dominantni, propustili smo četiri-pet sjajnih prilika.







Žao mi je, mogli smo da imamo i svih 18 bodova. Ali, prihvatamo realnost, koja je vrlo dobra u ovom momentu, moramo samo da nastavimo u istom ritmu", kazao je Veselinović.

Čukarički će narednu prvenstvenu utakmicu igrati 11. septembra na Banovom brdu protiv lidera na tabeli Crvene zvezde.



"Crvena zvezda ima najveći fond igrača u Srbiji, bukvalno u svakoj situaciji može da napravi dva ravnopravna tima. Doveli su fantastične igrače ove sezone. Malo su promenili način igre od prošle godine, ali ne treba trošiti reči na njihov kvalitet. Od početka sezone igrali su osam mečeva i imaju isto toliko pobeda, to je dovoljan podatak o njihovom kvalitetu", naveo je Veselinović.



On je istakao da prati igre svih srpskih klubova u Evropi i da ga raduje činjenica da su svi odlično počeli.



