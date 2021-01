Totalni preokret, ništa od Sava? FSS će čekati 11. januar, u igri za selektora još jedan bivši trener Zvezde!

Već danima kruži informacija da će novi selektor Srbije biti Savo Milošević, danas je to objavio i Sportski žurnal, ali iz časa u čas stižu nova saznanja.Kako prenosi Telegraf , bivši trener Partizana do sada nije postigao nikakav dogovor sa Fudbalskim savezom Srbije, te je prvi kandidat za mesto selektora i dalje Dragan Stojković Piksi.Ostalo je svega dve nedelje od prvog okupljanja reprezentacije koja će, sastavljena od igrača iz Superlige Srbije, igrati protiv SAD i Dominikanske republike na turneji u SAD od 21. do 31. januara.Prvi pik i dalje ostaje Dragan Stojković Piksi, kome su čelnici FSS dali rok do kraja nedelje da se izjasni nakon poslednje ponude. Piksi će do tada pokušati da reši svoju situaciju oko raskida ugovora u Kini, gde i dalje prima ozbiljan novac od Gvangžua, iako već dugo nije na klupi ovog tima.Ukoliko bi Piksi postigao dogovor sa Kinezima, da mu se ugovor isplati ranije, on će sasvim sigurno postati novi selektor Srbije.Ako do 11. januara ne stigne konačan odgovor, FSS će se okrenuti drugim mogućim rešenjima među kojima su upravo Savo Milošević, ali i Vladan Milojević.U slučaju da ni oni ne postignu dogovor sa čelnicima srpskog fudbala, rezervna opcija bi bila, tvrdi isti izvor, bivši trener Crvene zvezde i aktuelni šef struke Levskog Slaviša Stojanović.Očekuje nas buran početak godine kada je u pitanju srpski fudbal...