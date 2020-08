Tomane: "Svesni smo da nismo na nivou, razgovarali smo"

Portugalski fudbaler Tomane rekao je da Crvena zvezda nije bila na nivou protiv tirane, ali da će se ekipa truditi da bude sve bolja.







"Svesni smo činjenice da nismo bili na nivou, bar ne onom koji se od nas očekuje. Medjutim, stalno se trudimo, radimo da budem što bolji. Naravno, uvek se desi slabiji meč, ne mogu uvek utakmice da se lako dobijaju. Ne zapostavljamo odnos prema igri, ali jednostavno se desi da nam nije dan. Najbitnije je da smo prošli dalje, jer je to najvažnije u kvalifikacijama", izjavio je on za sajt kluba.



"Razgovarali smo posle meča, radimo na tome da budemo što bolji već od narednog izazova, naročito u Evropi. Čuo sam da je ovo 14. duel u kvalifikacijama koji uspešno prolazimo, a 10. u Ligi šampiona. To jasno govori o karakteru i kvalitetu našeg tima, koji sigurno ima snage da se izdigne i pruži još bolje partije u nastavku i zato se nadam da će navijači ostati uz nas", rekao je Tomane.



Tomane je u utorak dao jedini gol u pobedi nad Tiranom, u utakmici u kojoj se Zvezda plasirala u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona.



"Drago mi je što sam bio u prilici da rešim meč i donesem klubu veoma važnu pobedu. Uvek sam tu za Crvenu zvezdu, u svakom meču dajem sve od sebe kako bi čitav tim izgledao najbolje. Imao sam uspone i padove, ali uvek radim za ekipu. Naravno, znači mi što je upravo moj gol odlučio pobednika, ali je to rezultat timskog rada", kazao je Tomane.



Dodao je da će se potruditi da nastavi golgeterski niz u Super ligi, u kojoj će Zvezda u nedelju igrati protiv TSC-a.



"Čeka nas težak meč protiv TSC-a u nedelju, a potom i žreb za treće kolo kvalifikacija. Pošto smo saznali imena potencijalnih rivala veoma je važno da naš klub bude domaćin prilikom žreba i nadam se da će tako i biti. To nama mnogo znači, jer na našoj Marakani, iako nema navijača, uvek dajemo više. Takođe, prijaće nam pauza kako bi se odmorili, ali i pripremili za ono što nas očekuje u nastavku", naveo je Tomane.



Zvezda će u ponedeljak dobiti rivala u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, a potencijalni protivnici su Dinamo Brest, Omonija, Ferencvaroš, Midtjiland i Molde.