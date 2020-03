Tomane: "Dominiramo!"

Fudbaler Crvene zvezde Tomane rekao je da je srećan zbog gola i današnje pobede protiv Napretka, koja je novi korak ka odbrani šampionske titule.





"Prikazali smo još jednu dobru partiju ovog proleća a pobeda je mogla biti i ubedljivija da smo iskoristili brojne prilike. Drago mi je zbog gola jer je došao kao plod uigrane akcije iz prekida, ali me više od ličnog učinka raduje što ekipa iz meča u meč deluje sve bolje i uigranije. Dominiramo na terenu, šteta je što publika nije mogla da uživa u ovom meču na stadionu ali razumemo i situaciju", rekao je Tomane za klupski sajt.



Fudbaleri Zvezde pobedili su Napredak sa 3:0, u utakmici 26. kola Super lige Srbije. Utakmica je odigrana bez publike u cilju sprečavanja širenja korona virusa.



Prilikom postizanja pogotka Portugalac je dobio udarac u glavu od protivničkog igrača Andreje Ilića i usna mu je bila raskrvavljena.



"Ništa strašno, sve je to fudbal. Nije postojala nikakva namera protivničkog igrača da me povredi. Čim su lekari zaustavili krvarenje vratio sam se na teren i uživao u igri do kraja", naveo je Tomane.







Tomane je ove sezone postigao šest golova, pet u Superligi i jedan u Kupu protiv Trepče.



"Napadači se hrane golovima, golovi nam jačaju samopouzdanje. Meni je lični učinak uvek na drugom mestu, najvažnije je da ekipa pobedjuje i da idemo korak po korak ka odbrani titule. Zadovoljni smo", rekao je Tomane.