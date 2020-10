Ekipa Crvene zvezde je prvo poluvreme rešila u svoju korist rezultatom 2:1, moglo je da bude daleko više golova u mreži Slovana iz Libereca.



Ipak, moglo bi da se nadoknadi u drugom poluvremenu.



Crvena zvezda je već u 50. minutu uspela da postigne gol i to preko Milana Gajića koji je uspeo da pronađe prostor do gola i da pošalje loptu u nebranjenu mrežu.



Prethodno je Ben izgubio loptu, ali je na njegovu sreću ona stigla do strelca trećeg pogotka.



Sjajan početak drugog poluvremena!



Gol pogledajte Gol pogledajte OVDE.