To se čekalo, ovo je rasplet oko Luke Jovića!

Најпре спортски директор Фудбалског савеза Србије Владимир Матијашевић, па после и селектор репрезентације Србије Љубиша Тумбаковић су, у складу са обавезама, протеклих неколико дана имали у Београду састанак са репрезентативцем Србије Луком Јовићем, после којих је било јасно да је млади ас Реал Мадрида апсолутно спреман да буде на располагању у мартовским мечевима. Са обе стране је речено све што је било потребно да се каже, неспоразум је решен и, оно што је најважније, закључак је да су сви сложни у ставу да је интерес Србије изнад свих и да је пласман на Европско првенство заједнички циљ. 👊🇷🇸🦅 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Србија утакмицу против Норвешке у баражу за пласман на ЕП игра 26. марта у гостима и, уколико победи, састаће се 31. марта у Београду против бољег из меча Шкотска - Израел. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #SrcemSvim #Orlovi #Srbija #FSS