Terzićev poslednji pozdrav Iliji Petkoviću

Juče nas je, posle kraće bolesti, u 75. godini napustio proslavljeni fudbaler, a kasnije i selektor naše zemlje Ilija Petković.





Brojne reakcije izazvala je ova tužna vest, a svoj poslednji pozdrav popularnom Petku uputio je i Zvezdin aktuelni generalni direktor Zvezdan Terzić, koga sa Petkovićem vezuje višedecenijsko poznanstvo i prijateljstvo.







''Jako me pogodila tragična vest o smrti mog dragog Peleta. Petko je pre svega bio dobar čovek. Retko dobar čovek. Pele je bio moj fudbalski otac, on me doveo u OFK Beograd, dao mi kapitensku traku i uvek stajao iza mene.







Mnogo sam od njega naučio.







Pele je imao onu prirodnu dinarsku mudrost, bio duhovit, pun narodnih doskočica. Voleo je OFK Beograd iznad svega, stadion je bio njegova druga kuća.







Petko je simbol OFK Beograda. Jedinstven i neponovljiv. Hvala ti na svemu sto si uradio za sve nas'', poručio je Terzić, koji se od pre par dana leči od koronavirusa.