Terzić žestoko odgovorio Dejanu Savićeviću!

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić rekao je danas da poziv Dejanu Savićeviću "stoji", a u izjavi je naveo i da je nekadašnji fudbaler tog kluba "dupla nula" kao čovek i predsednik FS Crne Gore.







"Savićeviću je pametnije da ućuti. Savićević je kao igrač bio vanserijski i zaslužuje respekt, Savićević kao čovek i kao predsednik FS Crne Gore sada je dupla nula. Čovek pun kompleksa i ne može da prihvati da je posle igračke karijere neuspešan i kao čovek i kao rukovodilac, a da je na drugoj strani neko ko nije bio tako dobar fudbaler, a sada uspešan i kao čovek i kao direktor Crvene zvezde. Sujeta i kompleksi govore iz Savićevića."





"Savićević je prvi komentarisao mene i lažno me optužio, a sada licemerno poručuje da ja njega ne komentarišem. On očigledno živi u zabludi da je on jedini vlasnik istine. Jedina istina je da Crna Gora zaslužuje boljeg predsednika fudbalskog saveza. A, poziv za utakmicu i dalje stoji jer je Crvena zvezda veća od svakog pojedinca", naveo je Terzić u izjavi dostavljenoj medijima.



Terzić je nedavno pozvao Savićevića da bude gost na utakmici Zvezde i Milana u Ligi Evrope, uprkos međusobnom sukobu, a Savićević je izjavio da je on "poslednji čovek u Srbiji koji treba da ga zove na utakmicu".



Savićević je između ostalog naveo da je Terzić jedan od ljudi sa kojima se nikada neće pomiriti.