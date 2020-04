Terzić u kontaktu sa bliskim prijateljem iz UEFA, tri scenarija za nastavak sezone, ali bez onog koji se pominje u košarci - ovo su termini!

Naravno, ne treba sve shvatiti kao da će se to sigurno dogoditi, epidemija koronavirusa još uvek nije obuzdana, ali ako se obistine optimističke prognoze lekara, najraniji termin za nastavak šampionata u Srbiji bio bi 23. maj, što je večeras i saopštio Zvezdan Terzić generalni direktor Crvene zvezde na klupskoj televiziji.





''Niko ne može sigurno da kaže kada će se i da li nastaviti prvenstvo. U kontaktu smo sa Zoranom Lakovićem iz UEFA koji mi je blizak prijatelj, kao i sa Slavišom Kokezom, sa ljudima iz Partizana, sa Vladom Bulatovićem, direktorom lige. Svakodnevno imamo razmenu informacija.





Ja se nadam da je realno da se prvenstvo nastavi tamo negde 23. maja. Ako bi se oko 1. maja ukinulo ovo vanredno stanje, potrebno je sigurno oko tri nedelje da se igrači spreme. Da li ćemo imati dovoljno termina, 14 termina od kraja maja do početka kvalifikacija za LŠ, veliko je pitanje. Nas će čekati još 56 utakmica kad počnemo novu sezonu.



Dejan Stanković je izuzetno zabrinut ako budemo igrali sve utakmice, da uđemo onda u ciklus od 56 utakmica, bez bazičnih priprema. Mislim da je najrealnije da se nastavi krajem maja, a da se eventualno onda oko 1. jula igrači okupe za novu sezonu i da se odrade dobre pripreme'', istakao je Terzić.





Prema njegovim rečima, na osnovu obavljenih razgovora, tri su scenarija za nastavak sezone.



''Prvi, da se prvenstva završe u formatu kako je zamišljeno. Drugi, da se završe po skraćenom modelu.



Treći, da se ne završe, nego da se registruju postojeće tabele, kako ih je zatekla situacija'', otkrio je Terzić.





Dakle, u fudbalu, makar domaćem, se ne razmišlja o opciji koja se pominje kada je košarka u pitanju, da se sezona jednostavno poništi ''kao da je nije ni bilo''





Terzić je otkrio i za koju opciju lično navija.





''U principu, sve velike lige u Evropi insistiraju na završetku prvenstva, jer veliki deo budžeta pokrivaju od TV prava, svima je u interesu da završe prvenstva.



Koji će od ovih scenarija prihvatiti Superliga, teško je reći. Sve zavisi od procene lekara i Kriznog štaba. Takođe, bitan je i kalendar koji UEFA bude napravila za kvalifikacije za narednu sezonu. Moramo se u sve to uklopiti.



Da li ćemo imati dovoljno termina da odigramo sve utakmice, ne zavisi samo od nas. Svoj stav moraće da da i sportska medicina, da li će toliki broj utakmica u kratkom roku dovesti do zdravstvenih problema igrača.



Ja bih voleo da se prvenstvo završi u zamišljenom formatu, jer je Zvezda prva na tabeli, da na regularan način, bez neke mrlje sa neke druge vremenske distance. To ne zavisi od mene'', naglasio je Terzić.





Posle razgovora sa Zoranom Lakovićem, Zvezdan Terzić je otkrio i još neke datume, kada bi mogla da počne nova sezona u evropskim takmičenjima.



konstatovao je Terzić.