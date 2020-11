Terzić tvrdi - Vidić u budućnosti želi mesto selektora?

Danas smo saznali da je FS Srbije izabrao Vladana Milojevića kao prvu metu za poziciju selektora, a istog jutra Zvezdan Terzić otkriva da - Nemanja Vidić želi da upliva u trenerske vode.



Verujemo da je ovo slučajnost, uostalom, generalni direktor Crvene zvezde je rekao da je poslednji put sa Vidićem pričao pre godinu i po dana, i da mu je tom prilikom to i otkrio.



"Sa Nemanjom sam razgovarao pre godinu i po dana, tada mi je rekao da je završio profi licencu u Engleskoj i da mu je želja da bude trener i jednog dana selektor i siguran sam da će biti. Ne mogu da govorim u njegovo ime, možda je imao potrebu da kaže šta mu se ne sviđa. To je legitimno, mada mislim da FSS ima svoje organe... Mi svi se bavimo javnim radom, javne smo ličnosti i svi smo podložni kritikama, i ja sam za kritiku, ali argumentovanu, a ne paušalnu", rekao je Terzić za TV Prva.



On smatra da Vidić nije jedina legenda svoje generacije koja zaslužuje mesto u srpskom fudbalu.



"Nemanja Vidić ima grandioznu karijeru i sigurno da zaslužuje funkciju i mesto u srpskom fudbalu. Da li u Crvenoj zvezdi ili FSS-u... Čitava generacija, plejada, kao što su Vidić, Stanković, Kolarov, Danko Lazović, Bane Ivanović, svi oni završavaju karijeru ili su završili i u skladu sa svojim željama treba da nađu mesto u srpskom fudbalu. Za njih uvek mora da bude mesta", rekao je Terzić.